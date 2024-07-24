Что показал фестиваль нового российского кино «Горький fest»

Церемония закрытия фестиваля прошла в Нижегородском академическом театре драмы имени М. Горького. Ее ведущими выступили московские актеры Павел Табаков и Ангелина Стречина. В этом театре открывали смотр и проходили конкурсные показы фильмов. Всю неделю на улице можно было видеть длинные очереди на вход в театр. Постоянные аншлаги в зале.

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"Вы - первые зрители. Это премьера нашего фильма, и как приятно, что проходит она в таких великолепных интерьерах. И полный зал. Это большое чудо!" - восхищались создатели фильмов.



Они приехали в Нижний Новгород из Москвы, Петербурга, Якутска, Йошкар-Олы, Перми...

В одном конкурсе соревновались 20 работ: документальные фильмы с игровыми, полный метр и "коротышки". Такая сборная солянка - особенность фестиваля "Горький fest". Как говорят организаторы, этот эксперимент - аттракцион для зрителей и членов жюри - не даст соскучиться.

Лучшим фильмом фестиваля жюри назвало якутскую картину "Король Лир" известного кино- и театрального режиссера Сергея Потапова. Черно-белое кино, с небольшим бюджетом, он снял в Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов. На стыке документального и игрового кино, на стыке театра и кино. И показали его в театре драмы. Одни зрители хвалили актерскую игру, режиссуру, крупные планы, другие, не досмотрев и половины, уходили. Фильм снят на якутском языке, у него есть русские и английские субтитры. Режиссер на фестиваль не приехал, а одна из авторов сценария Ангелла Попова передала его благодарность зрителям "за то, что пришли посмотреть это странное кино".

Не осталась незамеченной и еще одна якутская картина - 11-минутная "Торбаса, или Как мы рубили мясо" Никиты Давыдова. Два приза у нее - "Лучшая драматургия" и "За смелость и оригинальность". А сделал ее дебютант в кино, повар по профессии. Помог ему в этом брат - известный в мире кинорежиссер Дмитрий Давыдов ("Привел меня за шкирку в кино!"). Никита получил красивую статуэтку от петербургского скульптора и сертификат в размере 300 тысяч рублей.

Зрители были в восторге от фильма "Разъезд", короткометражной комедии, в которой блестяще сыграли Мария Смольникова (в итоге - приз жюри "Лучшая актерская работа"), Максим Стоянов и Татьяна Догилева. Он и получил приз зрительских симпатий.

"Для многих в нашей команде это был дебют", - сообщила режиссер Мария Меленевская.



А зрители сказали ей:

"Ваше кино про обычных людей. Интересные наблюдения, узнаваемые жизненные ситуации. Спасибо вам".



Фильм "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина (2024), прошедший в кинотеатрах, вызвал здесь неожиданный ажиотаж - показ состоялся на стадионе "Нижний Новгород", под открытым небом. Хотя он был вечерний, переходящий в ночь.

"Это фантастическое, завораживающее зрелище, ни с чем не сравнимое!" - восхищались зрители.



На огромном экране в летнем кинотеатре - на поле стадиона - смотрели и "Бременских музыкантов", три версии (Инессы Ковалевской, Василия Ливанова, Алексея Нужного), и "Последний богатырь. Корень зла", и в 0:00 - "Брат 2". И все бесплатно.

Лучшим режиссером названа Татьяна Соболева, снявшая документальный фильм "Против ветра" - о сильной женщине, жене, матери. Он посвящен памяти ее сына, погибшего в мае в зоне СВО. Действие происходит в Ногайской степи на севере Дагестана.

"Этот фильм надо показывать в школах - как исторический документ эпохи", - такое мнение высказал один из зрителей.



Зрители активно фотографировались на память с Михаилом Пореченковым, Константином Хабенским, Денисом Шведовым, Аглаей Тарасовой, Антоном Филипенко. Знаменитых артистов было много. Тут и Юлия Александрова (мама Пальто из "Слова пацана"), и Максим Стоянов ("Черное солнце", "Мерзлая земля") - к слову, рекордсмен фестиваля: представил четыре новых фильма со своим участием. Приехали и земляки. Екатерина Вилкова, ведущая праздничного действа, родилась в Горьком, окончила Нижегородское театральное училище и накануне открытия фестиваля встретила свой юбилей в родном городе. Актриса Наталья Павленкова поделилась:

"Я родилась в Горьком и прожила здесь 18 лет. Получила в театральном училище актерское образование и даже недолго поработала на сценах ТЮЗа и театра драмы".



Кстати

Одна из деловых встреч фестиваля была посвящена кинопроизводству в Нижегородской области. Участвовали в ней министр культуры региона Наталья Суханова, а также создатели фильмов "Лгунья" и "Невада" ("Горький fest" их показал), снимали которые как раз на этой земле. В Нижнем прекрасные локации для съемок, но как быть с кадрами?