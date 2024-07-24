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Что показал фестиваль нового российского кино "Горький fest"

Церемония закрытия фестиваля прошла в Нижегородском академическом театре драмы имени М. Горького. Ее ведущими выступили московские актеры Павел Табаков и Ангелина Стречина. В этом театре открывали смотр и проходили конкурсные показы фильмов. Всю неделю на улице можно было видеть длинные очереди на вход в театр. Постоянные аншлаги в зале.

Что показал фестиваль нового российского кино «Горький fest»
© РИА Новости
"Вы - первые зрители. Это премьера нашего фильма, и как приятно, что проходит она в таких великолепных интерьерах. И полный зал. Это большое чудо!" - восхищались создатели фильмов.

Они приехали в Нижний Новгород из Москвы, Петербурга, Якутска, Йошкар-Олы, Перми...

В одном конкурсе соревновались 20 работ: документальные фильмы с игровыми, полный метр и "коротышки". Такая сборная солянка - особенность фестиваля "Горький fest". Как говорят организаторы, этот эксперимент - аттракцион для зрителей и членов жюри - не даст соскучиться.

Лучшим фильмом фестиваля жюри назвало якутскую картину "Король Лир" известного кино- и театрального режиссера Сергея Потапова. Черно-белое кино, с небольшим бюджетом, он снял в Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов. На стыке документального и игрового кино, на стыке театра и кино. И показали его в театре драмы. Одни зрители хвалили актерскую игру, режиссуру, крупные планы, другие, не досмотрев и половины, уходили. Фильм снят на якутском языке, у него есть русские и английские субтитры. Режиссер на фестиваль не приехал, а одна из авторов сценария Ангелла Попова передала его благодарность зрителям "за то, что пришли посмотреть это странное кино".

Не осталась незамеченной и еще одна якутская картина - 11-минутная "Торбаса, или Как мы рубили мясо" Никиты Давыдова. Два приза у нее - "Лучшая драматургия" и "За смелость и оригинальность". А сделал ее дебютант в кино, повар по профессии. Помог ему в этом брат - известный в мире кинорежиссер Дмитрий Давыдов ("Привел меня за шкирку в кино!"). Никита получил красивую статуэтку от петербургского скульптора и сертификат в размере 300 тысяч рублей.

Зрители были в восторге от фильма "Разъезд", короткометражной комедии, в которой блестяще сыграли Мария Смольникова (в итоге - приз жюри "Лучшая актерская работа"), Максим Стоянов и Татьяна Догилева. Он и получил приз зрительских симпатий.

"Для многих в нашей команде это был дебют", - сообщила режиссер Мария Меленевская.

А зрители сказали ей:

"Ваше кино про обычных людей. Интересные наблюдения, узнаваемые жизненные ситуации. Спасибо вам".

Фильм "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина (2024), прошедший в кинотеатрах, вызвал здесь неожиданный ажиотаж - показ состоялся на стадионе "Нижний Новгород", под открытым небом. Хотя он был вечерний, переходящий в ночь.

"Это фантастическое, завораживающее зрелище, ни с чем не сравнимое!" - восхищались зрители.

На огромном экране в летнем кинотеатре - на поле стадиона - смотрели и "Бременских музыкантов", три версии (Инессы Ковалевской, Василия Ливанова, Алексея Нужного), и "Последний богатырь. Корень зла", и в 0:00 - "Брат 2". И все бесплатно.

Лучшим режиссером названа Татьяна Соболева, снявшая документальный фильм "Против ветра" - о сильной женщине, жене, матери. Он посвящен памяти ее сына, погибшего в мае в зоне СВО. Действие происходит в Ногайской степи на севере Дагестана.

"Этот фильм надо показывать в школах - как исторический документ эпохи", - такое мнение высказал один из зрителей.

Зрители активно фотографировались на память с Михаилом Пореченковым, Константином Хабенским, Денисом Шведовым, Аглаей Тарасовой, Антоном Филипенко. Знаменитых артистов было много. Тут и Юлия Александрова (мама Пальто из "Слова пацана"), и Максим Стоянов ("Черное солнце", "Мерзлая земля") - к слову, рекордсмен фестиваля: представил четыре новых фильма со своим участием. Приехали и земляки. Екатерина Вилкова, ведущая праздничного действа, родилась в Горьком, окончила Нижегородское театральное училище и накануне открытия фестиваля встретила свой юбилей в родном городе. Актриса Наталья Павленкова поделилась:

"Я родилась в Горьком и прожила здесь 18 лет. Получила в театральном училище актерское образование и даже недолго поработала на сценах ТЮЗа и театра драмы".

Кстати

Одна из деловых встреч фестиваля была посвящена кинопроизводству в Нижегородской области. Участвовали в ней министр культуры региона Наталья Суханова, а также создатели фильмов "Лгунья" и "Невада" ("Горький fest" их показал), снимали которые как раз на этой земле. В Нижнем прекрасные локации для съемок, но как быть с кадрами?

Фильмы и сериалы
Мёрзлая земля
Брат 2
Бременские музыканты
Ангелина Стречина
Максим Стоянов
Антон Филипенко
Инесса Ковалевская
Никита Давыдов
Мария Смольникова
Татьяна Соболева
Михаил Локшин
Аглая Тарасова
Дмитрий Давыдов
Василий Ливанов
Татьяна Догилева
Наталья Павленкова
Сергей Потапов
Екатерина Вилкова
Денис Шведов
Константин Хабенский
Павел Табаков