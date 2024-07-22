Опубликован трейлер режиссерской версии «Мятежной Луны»
Netflix опубликовал трейлер режиссерской версии «Мятежной Луны» Зака Снайдера.
В режиссерской версии мирное поселение на Луне оказывается под угрозой нападения со стороны армий тирана-регента Балисариуса. Девушка по имени Кора, проживающая в деревне, становится их главное надеждой на выживание. Кора собирает небольшую группу воинов — чужаков, повстанцев, крестьян и сирот войны, которые разделяют ее жажду мести.
Мировая премьера киноленты запланирована на 2 августа 2024 года.
Ранее «Рамблер» показывал трейлер четвертого сезона «Эмили в Париже».