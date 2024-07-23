В Воронеже более 30 фильмов представят на кинофестивале «Кинокот»

Более 30 кинокартин будет представлено гостям II Международного кинофестиваля "Кинокот", который пройдет в Воронеже с 27 июля по 27 августа. Также будут организованы панельные дискуссии, сообщил ТАСС руководитель фестиваля Артем Иванов.

"Гости мероприятия смогут увидеть более 30 фильмов на следующих площадках: библиотека им. В. М. Кубанева, городской дворец культуры, "Зеленый театр". В конкурсной программе фестиваля будут представлены короткометражки, снятые российскими и зарубежными кинематографистами за последние 10 лет и отобранные конкурсным жюри из более чем 100 кинолент", - рассказал собеседник агентства.



Открытие фестиваля пройдет 27 июля в Городском Дворце культуры. После показа мод молодых воронежских дизайнеров зрителям представят мультфильм анимационной студии "Воронеж" - "Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение".

Кроме этого, будут организованы панельные дискуссии по направлениям "Мода" и "Бизнес". "Будет возможность получить советы экспертов моды Таши Эшер и Елены Карповой: как выглядеть стильно в любом возрасте, подчеркнуть свою индивидуальность, а также послушать дискуссию Анастасии Полянской и Эдуарда Толоконникова о том, как молодым предпринимателям построить успешный бизнес в Воронеже", - добавил руководитель фестиваля.

Ранее Иванов сообщал ТАСС, что французский режиссер Лоик Порше станет председателем жюри кинофестиваля, который пройдет с 27 июля по 27 августа в Воронеже.

Первый Международный фестиваль короткометражного кино "Кинокот" также прошел в Воронеже в августе 2023 года и длился неделю. Участники прислали более 160 работ, мероприятие посетили более 5 тыс. гостей.