Опубликован трейлер «Фантастического путешествия»

Локализованный трейлер фильма «Фантастическое путешествие» (Bookworm) обнародовала 22 июля 2024 года кинокомпания «Экспонента». Главные роли в фильме новозеландского режиссера Анта Тимпсона исполнили Элайджа Вуд и 12-летняя Нелл Фишер («Очень странные дела», «Командный пункт»).

© Кадр из фильма «Фантастическое путешествие»

В центре сюжета отличница Милдред (Фишер), которая любит книги и дикую природу, но одноклассники считают ее «душнилой» и «зубрилкой». Жизнь девочки переворачивается с ног на голову, когда в ее жизни появляется папа-фокусник (Вуд), которого она не видела много лет. Отец предлагает ей вместе отправиться в путешествие. Их ждет фантастическое приключение в поисках исчезающего вида пантеры, в ходе которого им не только придется узнать друг друга получше, но стать самыми близкими друзьями, которым по плечу любые трудности. Пригодятся и школьные знания, и папины фокусы.

В картине также снялись Майкл Смайли, Моргана О’Рейли, Ванесса Стэйси и другие.

В российский прокат «Фантастическое путешествие» выйдет 4 октября.