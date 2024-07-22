В Сети появился трейлер «Встретимся вчера»

Первый трейлер комедии «Встретимся вчера» представила 22 июля 2024 года кинокомпания «Атмосфера кино». Главные роли в картине режиссера Александра Богуславского («Выжить после»», «Эбигейл») исполнили Аглая Тарасова и Артем Ткаченко, а также снялись Ольга Тумайкина, Надежда Маркина, Алексей Золотовицкий и другие. Продюсерами выступили Сарик и Гевонд Андреасян.

© Кадр из фильма «Встретимся вчера»

По сюжету, Сергей и Аня переживают кризис отношений — семейные узы не выдерживают настолько, что герои принимают решение их разорвать. Вот только у судьбы на пару совсем другие планы: теперь каждый раз, когда супруги пытаются выйти из дома, они снова оказываются в своей квартире. Поможет ли пространственно-временная ловушка вернуть Ане и Сергею былые отношения? Или напротив — заставит еще больше возненавидеть друг друга?

В российский прокат «Встретимся вчера» выйдет 24 октября.