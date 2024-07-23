«Жизнь по вызову»: чем закончился второй сезон сериала и о чем будет третий

«Жизнь по вызову» — драматический сериал Сарика Андреасяна о мире элитного эскорта. Это история о владельце эскорт-агентства, который пытается сохранить на плаву бизнес и при этом не потерять свои моральные принципы. Осенью 2024 года в онлайн-кинотеатре KION выйдет третий сезон проекта. «Лента.ру» напоминает, чем закончился второй сезон «Жизни по вызову», раскрывает дату выхода новых серий, сюжет и актерский состав продолжения.

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«Жизнь по вызову»: главное о сериале

Жанр: драма, триллер;

Режиссер: Сарик Андреасян;

Возрастное ограничение: 18+;

Где смотреть: онлайн-кинотеатр KION;

Когда вышла первая серия: 2022 год;

Сколько серий: 20 (2 сезона);

Длительность одной серии: ~35 минут;

Дата выхода 3-го сезона: 2024 год;

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.8;

В главных ролях: Павел Прилучный, Лиза Моряк, Виктория Маслова, Александр Яценко и другие;

Когда выйдет

Премьера третьего сезона «Жизни по вызову» состоится ровно через год после выхода предыдущей части сериала. Дата выхода указана на официальном постере проекта.

Первая серия третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» выйдет 1 сентября 2024 года.

Посмотреть сериал можно будет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. Новые серии будут появляться на стриминге каждую неделю.

Ожидается, что третий сезон «Жизни по вызову», как и две предыдущие части проекта, будет состоять из десяти эпизодов. Хронометраж и названия эпизодов пока не уточняются. В предыдущих сезонах длительность серий варьировалась от 28 до 37 минут.

Сюжет

Сериал «Жизнь по вызову» рассказывает историю Александра Шмидта (Павел Прилучный) по прозвищу Мэджик. Он владеет агентством, которое предоставляет элитные услуги эскорта. В какой-то момент Мэджик понимает, что его бизнес хотят отобрать влиятельные люди, и вступает в борьбу с анонимным врагом.

Параллельно с этим агентство Шмидта продолжает предоставлять обеспеченным клиентам свои услуги. Сотрудницам Мэджика приходится выполнять даже самые изощренные интимные запросы богачей. Из-за откровенного описания сферы секс-услуг рабочим названием проекта было «Рынок шкур».

Чем закончился второй сезон «Жизни по вызову»

На протяжении второго сезона Мэджик пытался вытащить из эскорт-бизнеса свою дочь Алину (Василина Юсковец), которая пришла в эту сферу назло отцу.

Мэджику удалось поквитаться с конкурентами, однако в один момент олигарх Михаил Градов (Александр Дьяченко) приказал своим людям жестоко расправиться с Алиной. Тело молодой девушки было выброшено из окна отеля.

Ничего не подозревающий Мэджик праздновал победу вместе со своим бизнес-партнером Настей (Лиза Моряк). Ему удалось вывести на чистую воду Антона (Никита Кологривый). Бывший коллега Шмидта, который оказался предателем, лишил себя жизни.

Третий сезон «Жизни по вызову» станет прямым продолжением предыдущего и вновь предложит зрителям порассуждать, можно ли сохранить моральные ориентиры, работая в эскорт-индустрии.

В третьем сезоне «Жизни по вызову» основным двигателем сюжета станет месть Мэджика за дочь.

Актриса Лиза Моряк пообещала, что в новом сезоне зрители увидят неожиданные сюжетные повороты и узнают гораздо больше о личной жизни главных героев.

Павел Прилучный рассказал, что у его героя появятся новые друзья и враги в бизнесе. Зрители будут следить за еще более мощным становлением личности Мэджика.

«Эффектная детективная линия и множество драматических поворотов ждут вас в третьем сезоне», — поделился актер.



Производство

Сериал «Жизнь по вызову» продлили на третий сезон еще до премьеры второго. В сентябре 2023-го генпродюсер KION Игорь Мишин сообщил, что у шоу с Павлом Прилучным в главной роли появится продолжение. Это произошло на нижегородском кинофестивале «Горький Fest» — там проходила презентация документального проекта «Жизнь по вызову. Док».

Что такое «Жизнь по вызову. Док»

«Жизнь по вызову. Док» — это документальный 50-минутный фильм KION о том, как устроен современный эскорт-бизнес. Премьера картины состоялась в онлайн-кинотеатре 23 августа 2023 года.

В основу проекта легли реальные истории девушек, которые предоставляют интим-услуги. В рамках документального фильма героини рассказали о том, как выглядит их повседневная жизнь и что представляет собой элитный сегмент секс-индустрии изнутри.

Сценаристом картины стала Когершын Сагиева — редактор издания Forbes Woman. Пользователи «Кинопоиска» поставили документальному фильму 6,1 балла из десяти возможных.

О том, что новая часть проекта «Жизнь по вызову» находится в разработке, стало известно в декабре 2023 года.

Съемки третьего сезона Алексей Гравицкий («На солнце, вдоль рядов кукурузы») и Анна Кулаева («Сны»).

Съемочный процесс завершился в мае 2024-го — члены съемочной группы поделились этой информацией в своих соцсетях.

Актерский состав

В третьем сезоне «Жизни по вызову» зрители увидят как героев из предыдущих сезонов, так и абсолютно новых персонажей. По словам Сарика Андреасяна, в третьем сезоне «Жизни по вызову» зрителей ждет новая героиня, с которой у Мэджика складываются интересные рабочие и личные отношения.

Какие актеры сыграют в третьем сезоне «Жизни по вызову»

Помимо этого, в третьем сезоне к касту присоединится актриса Виктория Маслова — широкую известность ей принесла роль Леры в детективной драме «Триггер». Имя героини пока не раскрывается.

Маслова рассказала, что появление ее персонажа сделает и сюжет, и отношения между главными героями более драматичными.

Критика сериала

Директор по производству оригинального контента KION Максим Филатов и креативный директор стриминга Илья Бурец назвали продолжение «Жизни по вызову» одним из лучших шоу, которые выйдут в онлайн-кинотеатре осенью 2024-го.

«Это третий сезон нашего супер-хита», — объяснили они в интервью.



О том, что «Жизнь по вызову» действительно стал одним из самых громких проектов стриминга, заговорили еще после выхода второго сезона. В декабре 2023 года генеральный продюсер KION Игорь Мишин охарактеризовал «Жизнь по вызову» как самый громкий и успешный проект онлайн-кинотеатра.

«Проект стал народным хитом», — Игорь Мишин, генпродюсер онлайн-кинотеатра KION.



Мишин признался, что съемки настолько провокационного проекта были связаны с серьезным риском — было трудно предугадать, как сериал воспримет аудитория. Однако риск оказался оправданным: по данным Mediascope, осенью 2023-го проект стал запрашиваемым в поисковике онлайн-кинотеатров шоу.

Несмотря на большой интерес аудитории, первые два сезона «Жизни по вызову» получили неоднозначные отзывы зрителей и критиков. В Forbes Life сериал назвали «одним из самых низкокачественных и отставших от жизни проектов о проституции, главная идея которого — оскорбить женщин». Издание ругало проект Андреасяна за несовременность и низкое качество.

Похожее мнение высказал и автор Telegram-канала «Культовые русские сериалы» Иван Ковальчук. По его словам, второй сезон сериала оказался еще слабее, чем первый: на его взгляд, в фильме не проработаны диалоги, а завязка выглядит скучной.