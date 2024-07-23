Что известно о сериале «Игры» про Олимпиаду 1980 года

Летом 2024 года в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD» выйдет сериал «Игры». Это история о подготовке XXII Летних Олимпийских игр, которые прошли в Москве в 1980 году. Восьмисерийная драма покажет изнанку этого исторического события и то, что происходило за кулисами Олимпиады-80. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете сериала, какие звезды приняли участие в съемках и когда состоится премьера «Игр».

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Сериал «Игры»: главное

Когда выйдет

Сериал о подготовке Олимпийских игр в Москве анонсировали в сентябре 2023 года. «Кинопоиск» сообщил, что его премьера состоится в 2024 году, но более точных дат не назвал.

17 апреля 2024 года вышел первый тизер-трейлер проекта. Тогда же стало известно, что сериал «Игры» увидит свет уже летом 2024-го. А точная дата релиза была объявлена в июне.

Премьера сериала «Игры» состоится 3 августа 2024 года.

Интересно, что дата премьеры была выбрана неслучайно. 44 года назад именно в этот день завершилась московская Олимпиада-80.

«Игры» будут состоять из восьми серий, их хронометраж пока держится в секрете.

«Кинопоиск» уже называет предстоящий релиз «главным российским сериалом 2024 года». По данным сервиса, премьеры шоу ждут более 400 тысяч человек.

Сюжет

События сериала развернутся в Советском Союзе на стыке семидесятых и восьмидесятых. В 1974 году СССР впервые получил право принять иностранных спортсменов и провести международные соревнования такого уровня. В стране начинается активная подготовка к летним Олимпийским играм, которые должны пройти в Москве в 1980 году.

В центре истории — Игорь Зорин (Григорий Верник), дерзкий сын видного функционера. После того как Игорь попадает в очередную авантюру, отец решает отправить его на «исправительные работы». Таким образом юный Зорин входит в состав оргкомитета, который занимается подготовкой к Олимпийским играм.

Начальницей Игоря становится правильная во всех отношениях Ирина Светлова (Мария Карпова). Женщина, воспитанная в семье военных, свято верит в идеологию Советского Союза. Она четко выполняет данные сверху распоряжения и не намерена терпеть выходки избалованного парня.

В процессе подготовки Олимпиады-80 Зорину и Светловой предстоит познакомиться с многими советскими гражданами: среди них партийные работники, спортсмены, тренеры и волонтеры.

Организация столь масштабного спортивного события — задача не из легких, особенно когда спорт в стране так тесно переплетен с политикой и подковерными играми.

Создатели

Подробную информацию о сериале «Игры» раскрыли в сентябре 2023 года. Каст проекта и его официальный синопсис представили на московской презентации «Плюс Студии» (продюсерский центр «Яндекса», который создает оригинальные сериалы для онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD»).

Тогда же было объявлено, что режиссерское кресло займет Евгений Стычкин. Это его четвертый сериал в качестве режиссера — ранее Стычкин снял такие проекты, как «Контакт», «Нулевой пациент» и «Цикады».

Шоураннером «Игр» стала Александра Ремизова, одна из создательниц «Нулевого пациента».

Над сценарием «Игр» работали Михаил Покрасс («Елки»), Александр Матвеев («Проект "Анна Николаевна"») и Ольга Хенкина («Монастырь»). Оператором выступил Михаил Дементьев («Чики», «Беспринципные»). В проекте также приняли участие художник по гриму Игорь Бойко («Майор Гром: Игра») и художник по костюмам Наталья Каневская («Чебурашка»).

Производство

Первые новости о сериале «Игры» появились летом 2023 года. Тогда стало известно, что съемки шоу о подготовке к «Олимпиаде-80» начнутся уже в августе. Свое нынешнее название проект получил только в марте 2024-го.

Рабочее название сериала «Игры» — «Олимпиада».

Съемки проекта проходили в Санкт-Петербурге, Москве и Узбекистане. По сюжету, именно в Узбекистан главные герои картины приезжали, чтобы подобрать ткани для формы спортсменов.

Завершился съемочный процесс в январе 2024-го. Тогда же съемочная группа поделилась забавным видео, в котором генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев (его играет Юрий Стоянов) танцует под композицию Venus группы Shocking Blue (в народе песня получила название «Шизгара»).

Первый фрагмент сериала представили 13 марта 2024 года. Первый тизер «Игр» показали месяц спустя, а полноценный трейлер появился в на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры» 14 июля.

Актерский состав

Создатели раскрывали актерский состав «Игр» постепенно. В сентябре 2023-го стало известно, что главных героев сериала сыграют Григорий Верник и Мария Карпова.

Тогда же появилась информация о том, что Леонида Брежнева на экране воплотит Юрий Стоянов. Актер признался, что изначально ему предложили одну из ключевых ролей в сериале, однако из-за плотного графика ему пришлось отказаться. Тогда Стоянов прислал создателям свою фотографию в очках — он оказался настолько похож на Брежнева, что его сразу же утвердили на роль генсека.

Кстати, на экране появятся не только профессиональные актеры.

В сериале «Игры» свою первую роль сыграет гимнастка и олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова.

В 2024 году спортсменка завоевала четыре золота на чемпионате России по спортивной гимнастике.

В марте 2024-го в касте «Игр» появились новые имена. К актерскому составу присоединились Алексей Серебряков, Александра Бортич и другие звезды.

Какие актеры сыграют в сериале «Игры»

В касте проекта есть еще много громких имен. Например, звезда «Бригады» Павел Майков сыграет персонажа по имени Сан Саныч, а бессменный ведущий «Следствие вели…» Леонид Каневский исполнит роль одного из советских тренеров.

Помимо этого, в «Играх» сыграют Мария Майкова-Слидовкер («Сто лет тому вперед»), Иван Тюликов («Конец света»), Евгений Санников («ЮЗЗЗ»), Алена Бондарчук («Цикады») и другие.