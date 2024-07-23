За что хоррор «Собиратель душ» с Николасом Кейджем называют лучшим хоррором года?

В российский прокат выходит «Собиратель душ» — фильм ужасов Осгуда Перкинса, который уже сравнивают с «Молчанием ягнят» и называют лучшим образцом жанра за долгие годы. «Лента.ру» рассказывает про фильм, в котором Николас Кейдж сыграл одну из самых пугающих своих ролей.

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Если на стене у начальника висит портрет Билла Клинтона, значит, на дворе девяностые. Впрочем, юному агенту ФБР Ли Харкер (Майка Монро) на год совершенно наплевать. С раннего детства по жизни ее ведут наитие, интуиция и прочие косвенные человеческие чувства, которые, не спросясь, приходят хоть во сне, хоть наяву и порядком изматывают. Для работы в ФБР, впрочем, такие таланты — самое то.

Дата выхода: 25 июля;

Страна: Канада, США;

Продолжительность: 1 час 41 минута;

Режиссер: Осгуд Перкинс;

В ролях: Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд, Алисия Уитт.

Первое же после учебки дело Ли раскрывает совершенно блестяще (потеряв, правда, не послушавшегося ее предчувствий напарника) и тут же получает повышение. В составе группы под руководством агента Картера (Блэр Андервуд) Харкер берется пролить свет на серию из десяти убийств, охватывающую три десятилетия. Объединяющие обстоятельства туманны. О наличии маньяка говорят лишь шифрованные письма, подписанные «Собиратель душ» (в оригинале Longlegs — Длинноногий). Однако в роли убийцы выступал не он, а отец семейства, который разрубил на куски жену и дочь, а затем и себя. У всех девочек дни рождения приходились на 14 число — как и у самой Ли, которая в этом деле сразу ощущает что-то личное или даже родное.

Семейные тайны и детские травмы — сквозная тема картин Осгуда (или Оза) Перкинса, и у него на это есть веские причины. Отец — звезда «Психо» Энтони Перкинс — скрывал от Оза и его брата Элвиса свою ориентацию. В 1997-м Перкинс-старший скончался от СПИДа, а всего через четыре года братья потеряли мать, актрису Берри Беренсон, которая была пассажиркой одного из самолетов, врезавшихся в башни-близнецы 11 сентября. По словам Оза, и комедии, в которых он снимался в нулевых (среди них «Блондинка в законе»), и постановка хорроров для него являются терапией, средством, чтобы справиться с собственными демонами.

«Собирателя душ», четвертый полнометражный фильм Перкинса, велик соблазн трактовать именно в таком, психотерапевтическом, ключе.

Здесь есть и подчиненная интуиции и подавленным воспоминаниям героиня (Оз всегда снимает про девушек), и своеобразная отцовская фигура с отчетливо травестийными чертами. Собственно, на образе Длинноногого, которого сыграл Николас Кейдж, была построена и промокампания фильма, и даже отчасти режиссерская работа с актрисой Майкой Монро. Дело в том, что она вплоть до первой совместной сцены не представляла себе, как выглядит партнер. Первый выход загримированного Кейджа под софиты произвел на нее и прочих присутствующих совершенно ошеломительный эффект. Говоря проще, напугал Монро до чертиков — та же участь, скорее всего, ждет и зрителей. В Америке публику перед прокатом интриговали загадочными посланиями, специально созданным интернет-форумом и даже телефонным номером с тремя шестерками, набрав который можно было услышать зловещий клекот Кейджа.

Вирусное промо сделало свое дело — накрученные сверх меры первые зрители объявили «Собирателя душ» едва ли не лучшим хоррором в истории и покорно поставили картину в один ряд с «Молчанием ягнят» и «Семью», на которые Перкинс ссылается вполне открыто. Эти восторженные отзывы помогли фильму сделать впечатляющую кассу (22,4 миллиона долларов в первый уикенд), но, пожалуй, все же сослужили ему дурную службу на более долгой дистанции.

Зритель, ожидающий масштаба и размаха великих шедевров прошлого, будет разочарован камерностью и лаконичностью картины.

Несмотря на то что здесь много открытых пространств, из-за безлюдья и манеры съемки они производят клаустрофобическое впечатление. «Собиратель душ» похож на сто и одну минуту в опустевшем подвале маньяка: потертые портреты Лу Рида и Марка Болана, затхлость, неуют и несколько иррациональная боязнь сквозняка, который нарушит неказистый, но проверенный годами уклад здешней жизни. Это очень понятный, универсальный образ — в принципе, все те же события легко представить в обстоятельствах российской провинции.

Перкинс работает почти демонстративно грубо, даже можно сказать топорно. Он не брезгует скримерами и прочими приемами, которые в современных арт-хоррорах считаются плохим тоном. Он ничего не объясняет, заставляя зрителя догадываться о времени, месте и обстоятельствах действия. Он весь фильм интригует маньяком, а потом запускает его в кадр минут на пять, чтобы дать Кейджу устроить впечатляющий перформанс — что-то вроде выступления на шоу двойников Мэрилина Мэнсона. Иными словами, Перкинс одновременно соблюдает жанровые каноны и презирает их, давая зрителю понять, что мы здесь, конечно, затем, чтобы развлечься, но далеко не в первую очередь.

Однако именно такой, несколько садистский подход к повествованию помогает «Собирателю душ» не опускаться до пошлой метафоры дисфункциональной семьи, а пугать вполне по-настоящему. Перкинс явно хорошо ориентируется в готической и оккультной культуре (это было понятно еще по прошлому «Гретель и Гензелю») — фамилия героини, позаимствованная из «Дракулы» Брэма Стокера, это одновременно точка входа и один из ключей к фильму. «Собиратель душ» в конечном счете подкупает искренностью: это не сеанс автопсихоанализа, а настоящий, честный разговор о зле. Причем как о том, которое заключено в человеке, так и о том, что находится за пределами нашего понимания. Перкинс явно верит в то, о чем говорит, так что и «Собиратель душ» оставляет после себя ощущение, лучше всего описываемое словами «не по себе». И, пожалуй, за долгие годы это действительно самое сильное «не по себе», которое можно испытать в кинозале.

Фильм «Собиратель душ» (Longlegs) выходит в прокат 25 июля.