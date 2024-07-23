Amazon приобрела киностудию Bray Film Studios

Amazon приобрела британскую киностудию Bray Film Studios, которая работала над оригинальным сериалом стримингового сервиса Amazon Prime Video «Властелин колец: Кольца власти». Об этом сообщает FT.

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Bray Film Studios известна культовыми хоррорами, среди которых — «Дракула», «Шоу ужасов Рокки Хоррора» и «Мумия». Компании принадлежит комплекс из студийных павильонов, площадок, мастерских и офисов.

«Приобретение студии с легендарным наследием дает нам возможность выпускать больше фильмов и телепередач в Великобритании, а также открывает огромные возможности в плане трудоустройства», — отметил глава Prime Video и Amazon MGM Studios Майк Хопкинс.



Первым совместным производством, которое будет запущено после покупки, станет второй сезон шпионского сериала братьев Руссо «Цитадель», съемки которого планируется начать в сентябре.

В 2022 году Amazon купила Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд. По итогам сделки Amazon получила каталог из более 4 тыс. фильмов, включая франшизы о Джеймсе Бонде и «Рокки», и 17 тыс. телесериалов, которые включила в свою стриминговую платформу Prime Video. Это позволит видеосервису конкурировать с Disney и Netflix.