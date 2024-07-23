Аниме-сериал «Ванпанчмен»: что известно о продолжении супергеройской истории

На 2024 год запланирована премьера третьего сезона «Ванпанчмена» — ироничного супергеройского аниме о человеке, способном одолеть врагов с одного удара. Зрители увидели первый сезон в 2015 году: его называли одним из лучших анимационных сериалов года. Продолжение шоу вышло в 2019 году — тогда же «Ванпанчмен» стал самым востребованным проектом, экспортируемым из Азии, по версии премии Global TV Demand Awards. Новая часть истории о Лысом плаще увидит свет через пять лет после финала второго сезона. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете и главных героях продолжения, а также раскрывает дату выхода третьего сезона «Ванпанчмена».

Аниме-сериал «Ванпанчмен»: главное

Английское название: One Punch Man;

Страна: Япония;

Возрастное ограничение: 12+;

Жанр: комедийный боевик, фантастика, сёнэн (жанр аниме, рассчитанный на мужскую аудиторию в возрасте от 12 до 18 лет);

Студии: Мadhouse (1 сезон), J.C.Staff (2 и 3 сезоны);

Когда вышла первая серия: 2015 год;

Сколько серий: 24 (2 сезона) + спецэпизоды;

Длительность одной серии: 21-25 минут;

Дата выхода 3 сезона: 2024 год;

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4;

Рейтинг IMDb: 8.7;

Основа: одноименная манга художника ONE.

Дата выхода

Пока неизвестно, когда именно выйдет третий сезон анимационного сериала.

Первый анонс продолжения появился в сети в феврале 2024 года, но точную дату премьеры в нем не раскрыли.

Третий сезон аниме «Ванпанчмен» может выйти до конца 2024 года.

Однако информация о дате выхода всех серий, которая появляется в сети, довольно противоречива.

Например, издание OpenMediaHub сообщало, что премьера третьего сезона состоится в декабре 2023 года. Другие СМИ предполагают, что релиз новой главы «Ванпанчмена» состоится осенью 2024-го, а некоторые утверждают, что премьеры и вовсе придется ждать вплоть до 2025 года.

Скорее всего, хронометраж третьего сезона не будет отличаться от двух предыдущих частей и будет состоять из 12 эпизодов длительностью от 21 до 25 минут.

Где смотреть «Ванпанчмена»

Официально посмотреть это аниме можно на зарубежном сервисе Crunchyroll. Обратите внимание, что видеоплатформа недоступна для пользователей из России.

При этом в сети можно найти все серии «Ванпанчмена» в свободном доступе — энтузиасты публикуют эпизоды как с русской озвучкой, так и с субтитрами.

Производство

Первые новости о продолжении аниме «Ванпанчмен» появились в августе 2022 года.

29 февраля 2024 года на YouTube-канале EMOTION Label Channel был опубликован специальный анонс третьего сезона. В конце ролика закадровый голос сообщал, что проект все еще находится в процессе производства.

Анимацией третьего сезона занимается студия J.C. Staff (она же работала над предыдущей главой истории). Среди ее самых заметных проектов — аниме «Бакуман», «Мед и клевер» и «Ох уж этот экстрасенс Сайки Кусуо!» Не все фанаты оценили уровень графики, который студия показала в трейлере грядущего сезона.

А вот первым сезоном шоу занималась студия Madhouse, создавшая легендарную «Тетрадь смерти», «Пиратов “Черной лагуны”» и аниме о «Людях Икс».

При этом поклонники сериала тепло приняли сюжет продолжения — в трейлере намекнули, о чем расскажет третий сезон.

«Одна из самых лучших сюжетных линий скоро будет анимирована», «Мы станем свидетелями сезона, который войдет в историю», «У меня мурашки!» — так отозвались о предстоящем сезоне фанаты в комментариях под видеороликом.



Сюжет

Ожидается, что третий сезон «Ванпанчмена» станет прямым продолжением двух предыдущих частей шоу и расскажет дальнейшую историю супергероя Сайтамы, его союзников и врагов.

О чем аниме «Ванпанчмен»

Аниме «Ванпанчмен» рассказывает о супергерое по имени Сайтама. Это безработный 25-летний парень, который без особого удовольствия сражается с опасными монстрами. В мире «Ванпанчмена» их существует великое множество: роботы, пришельцы, драконы, демоны и другие злодеи.

Долгое время Сайтама не мог отыскать свое предназначение, однако после встречи с человеком-крабом Крабланте понял, что хочет защищать мир от зла. И вот спустя три года упорных тренировок мужчина стал самым сильным человеком из ныне живущих.

Теперь Сайтама способен одним ударом одолеть любого врага (отсюда и происходит название аниме — с английского One Punch Man переводится как «Человек Одного Удара»). Однако суперсила не приносит герою радости: когда победы становятся рутиной, сражаться со злом довольно скучно.

Позже Сайтама обзаводится учеником, киборгом по имени Генос. Вместе герои вступают в супергеройскую организацию — Ассоциацию героев. Там мужчина получает свое новое прозвище — Лысый плащ (дело в том, что из-за усердных тренировок Сайтама потерял все волосы).

На протяжении аниме герои сражаются с чудовищами, которые в итоге тоже организуют собственную коалицию — Ассоциацию монстров.

В третьем сезоне персонажи шоу будут готовиться к битве двух Ассоциаций, а сам сезон может завершиться грандиозным противостоянием. От продолжения «Ванпанчмена» можно ожидать эффектных сцен и масштабных сражений.

А еще в новом сезоне Сайтама, который не так ярко проявил себя в предыдущей части шоу, наконец столкнется со своим главным врагом.

Кто станет главным соперником Сайтамы в третьем сезоне

Главным врагом Сайтамы, скорее всего, станет главный антагонист шоу Гару (Гароу). Это охотник за головами и мастер боевых искусств, от которого отказался собственный учитель. Гару жестоко избил людей, которые тренировались вместе с ним, а после этого решил расправиться со всеми участниками Ассоциации героев.

Поначалу Гару не хотел лишать жизни обычных людей — поэтому он отверг приглашение Ассоциации монстров. В итоге обе противоборствующие команды открыли на него охоту.

В самом конце второго сезона «Ванпанчмена» этот антигерой все же пришел в штаб-квартиру Ассоциации монстров. Кажется, он готов объединиться с чудовищами, чтобы уничтожить всех героев и стать самым могущественным монстром.

Персонажи

За два сезона «Ванпанчмен» успел познакомить зрителей с огромным количеством персонажей. Все они обладают разными умениями, которые необходимы для борьбы с монстрами.

Ассоциация героев разделяет всех участников на четыре класса: C, B, A и S. В первый попадают самые слабые участники Ассоциации (изначально именно сюда определили Сайтаму, который провалил письменную часть испытаний), а в S отправляются только величайшие герои. В состав S-класса входят около 20 сильнейших, а количество героев в классе C достигает четырех сотен.

Пока неизвестно, чьи сюжетные арки продолжит третий сезон — трейлер подтвердил возвращение только основных героев «Ванпанчмена».

Какие персонажи точно появятся в третьем сезоне «Ванпанчмена»