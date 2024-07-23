Военный симфонический оркестр Египта исполнит "Катюшу" и "Смуглянку" у стен Кремля

Военный симфонический оркестр Египта выступит на XVI Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который пройдёт с 23 августа по 1 сентября в Москве. Иностранные гости представят своё прочтение всемирно известных российских песен и исполнят музыкальные произведения своей страны.

Военный коллектив из Египта стал уже добрым другом Фестиваля «Спасская башня». Музыканты посетят нашу страну в четвёртый раз. В своём творчестве артисты виртуозно совмещают национальный колорит и современное исполнение известных мелодий.

Подготовка военных музыкантов в Египте началась в далёком 1838 году, когда в стране было образовано первое военно-музыкальное училище. Тогда обучение велось французскими преподавателями по самым современным методикам. Непосредственно Военный симфонический оркестр Египта был образован в 1957 году. В состав коллектива были отобраны лучшие музыканты того времени. Уже в первые годы своего существования оркестр получил всемирное признание, завоёвывая призы на международных фестивалях. Коллектив шесть раз занимал первое место на Всемирном фестивале военной музыки в Италии (с 1960 по 1966 гг.). В 1995 году оркестр выступал на Военно-музыкальном фестивале в Эдинбурге (Великобритания), в 2002 году — на Берлинском военно-музыкальном фестивале (Германия), в 2004 году — на военно-музыкальном фестивале в Бремене (Германия) и многих других. Гостями «Спасской башни» военные музыканты Египта впервые стали в 2017 году.

В ходе своей повседневной деятельности Военный симфонический оркестр Египта обеспечивает музыкальное сопровождение государственных церемоний и национальных торжеств. Есть в его послужном списке и события национального масштаба — коллектив участвовал в торжественных церемониях перевозки мумий фараонов в Национальный музей египетской цивилизации в Эль-Фустате и открытии древней аллеи сфинксов в Луксоре.

В Москве оркестр выступит под руководством начальника Военно-оркестровой службы Египта генерал-майора Ваиль Али аль-Дасуи и дирижёра лейтенанта Ахди Абдель-Рахмана Абдель-Хакама.

XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдёт на Красной площади с 23 августа по 1 сентября. Всю необходимую информацию можно узнать на официальном сайте Фестиваля SPASSTOWER.RU

В 2023 году Проект стал победителем второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль проводится под патронатом Общественного совета, который возглавляет Первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Жуков, при неизменной поддержке Минобороны России, МИД России и Правительства Москвы в лице Департамента культуры столицы.

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