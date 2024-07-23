Кевин Файги высказался об идее кроссовера Marvel и DC

Marvel и DC — две вселенные, параллельно существующие друг другу. В комиксах они пересекались. К примеру, были комиксы про противостояние двух вселенных, а были и про совместную работу.

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Мечта зрителей фильмов Marvel Studios — увидеть кроссовер на больших экранах. В плане кино реализовать это сложнее, чем в комиксах, однако у главы киноподразделения Marvel Кевина Файги есть мысли на этот счёт. По его словам, он иногда задумывается о кроссовере.

"Я не знаю, когда, чёрт возьми, это произойдёт, или как это произойдёт. Было бы глупо говорить, что мы никогда этим не займёмся. Но пока нет никаких планов."



В данный момент Джеймс Ганн и Кевин Файги, боссы DC Studios и Marvel Studios, хотят развивать собственные проекты и рассказывать истории персонажей, а не делать масштабные кроссоверы в духе «Мстителей против Людей Икс» или «DC против Marvel».