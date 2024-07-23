Москино проводит народный кастинг на роли в короткометражках

До 25 июля все желающие могут подать заявки на участие в съемках короткометражных фильмов на темы любви, добрых дел и успеха.

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Представители кастинг-комиссии выберут подходящие кандидатуры и пригласят их на очные пробы, которые состоятся 27 и 28 июля в кинотеатрах сети «Москино» («Тула», «Спутник», «Факел») и на Киностудии имени М. Горького. Съемочный процесс будет проходить с 29 июля по 5 августа.

На пробы будет приглашено около 400 человек, выбранных по видеовизиткам. Зарегистрироваться для участия в кастинге и отправить видеовизитку можно на сайте. Приглашения на очный кастинг будут отправлены по электронной почте до 26 июля включительно.

27 и 28 июля в Московском кинокластере пройдет народный кастинг. Участникам необходимо будет продемонстрировать свои таланты и творческие способности, сыграв отрывок из любимого фильма или книги.

Специальная актерская подготовка не требуется. Организаторы разрешают прийти на пробы с родственником или другом — эту информацию нужно указать после получения приглашения.

Результаты народного кастинга объявят 29 июля. В экспертную комиссию войдут известные деятели кино, такие как актеры Сергей Макаров и Кирилл Гончаров, хореограф и режиссер Никита Дмитриевский, актрисы Зоя Зиновьева и Тереза Диуро, и другие. Планируется, что жюри отберет до 20 человек, которые примут участие в съемках фильмов.

Народный кастинг — это второй этап проекта «Москино» под названием «От идеи до премьеры». В рамках первого этапа все желающие могли предложить идеи для короткометражных фильмов по трем темам: «Москва соединяет сердца: как я встретил свою любовь», «Помогать – просто? Истории добрых дел» и «Москва слезам не верит: истории успеха в городе».