В советской мелодраме "Любовь и голуби" нашли новый киноляп

В известном фильме режиссера Владимира Меньшова "Любовь и голуби" продолжают находить киноляпы.

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Во время съемок картины между дублями одной сцены подчас проходило несколько дней, и мелких нестыковок в одежде героев хватает.

В сцене свидания Надежды и Василия на берегу реки косынка женщины постоянно оказывается завязана на разную сторону. Желтая часть платка находится то с правой стороны головы, то с левой.

Недавно был найден ляп в сцене прощания Василия с близкими, а также в напряженном моменте семейного чтения его письма. О классическом промахе костюмера с цветом галстука героя известно давно.