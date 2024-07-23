Стал известен актерский состав фильма «День Д» о предыстории высадки в Нормандии

Эндрю Скотт («Рипли», «Шерлок») и Брендан Фрейзер («Кит», «Ослепленные желаниями») исполнят главные роли в фильме «Давление» (Pressure). Как сообщает Deadline, картина расскажет о событиях, предшествующих высадке союзнических войск в Нормандии (известной как операция «Нептун» и «День Д») во время Второй мировой войны – 6 июня 1944 года.

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За 72 часа до «Дня Д» все детали находятся на своих местах, за исключением одного ключевого элемента — британской погоды, - сообщается в синопсисе. - Главный метеоролог Великобритании Джеймс Стэгг призван выступить с самым важным прогнозом в истории, что ввергает его в напряженное противостояние со всем руководством союзников. Неправильные условия могут разрушить крупнейшее в истории морское вторжение, а любая задержка рискует завоевать популярность немецкой разведки. Единственный человек, которому Стэгг может довериться, это его помощник капитан Кей Саммерсби, репетиция дня «Д» проходит катастрофически, и окончательное решение остается за Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами союзников Дуайтом Д. Эйзенхауэром. Осталось всего несколько часов, и судьба войны и жизни миллионов людей висят на волоске.

Скотт сыграет Стэгга, а Фрейзер – Эйзенхауэра. Режиссером фильма «Давление» станет Энтони Марас («Отель Мумбаи: Противостояние»), который написал сценарий вместе с Дэвидом Хэйгом («Мой мальчик Джек»), автором оригинальной пьесы, основанной на реальных событиях. Ожидается, что съемки начнутся в сентябре 2024 года в Великобритании. Производством занимается Studiocanal.