Когда выйдет фильм «Ученик» про биографию Дональда Трампа в России

Фильм «Ученик», рассказывающий про биографию бывшего президента США Дональда Трампа, доберётся и до российских кинотеатров. Об этом объявили в пресс-службе «Атмосферы Кино». Права на картину Али Аббаси купила Arna Media.

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Роль молодого Трампа сыграл Себастиан Стэн. Вместе с ним в ленте снялись Джереми Стронг и Мария Бакалова. Сценарий картины написал Гэбриел Шерман.

Картина «Ученик» посвящена жизни Дональда Трампа в 70-х и 80-х годах, когда он начал развивать свой бизнес в Нью-Йорке. Чтобы взять в свои руки весь Нью-Йорк, молодой Дональд обращается за поддержкой к известному адвокату Рою Кону. Рой готов пойти на всё, чтобы помочь клиенту осуществить свою цель. В том числе он не против прибегнуть к насилию, шантажу и прочему.

Премьера в России ожидается 24 октября.