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Вышел трейлер продолжения "Жизни по вызову" с Павлом Прилучным

Опубликован тизер-трейлер (18+) третьего сезона "Жизни по вызову". Это многосерийный проект братьев Андреасян с Павлом Прилучным в главной роли.

Вышел трейлер продолжения «Жизни по вызову» с Павлом Прилучным
© Российская Газета

Прилучный играет Александра "Мэджика" Шмидта, хозяина элитного эскорт-агентства.

В касте шоу отметились Лиза Моряк, супруга режиссера проекта Сарика Андреасяна, Наталья Рудова, Олег Каменщиков, Виктория Богатырева, Владимир Сычев, Кирилл Жандаров, Александр Яцко, Никита Кологривый.

В эфире - с 1 сентября.

Ранее актриса Агата Муцениеце, бывшая жена Прилучного, подтвердила, что у нее был роман с Кологривым.

Фильмы и сериалы
Никита Кологривый
Виктория Богатырева
Олег Каменщиков
Агата Муцениеце
Александр Яцко
Владимир Сычев
Наталья Рудова
Кирилл Жандаров