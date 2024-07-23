Авторы сериала «Поколение “Ви”» преступили к съемкам второго сезона

Онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video объявил, что стартовал активный этап производства второго сезона «Поколение “Ви”», который является ответвлением от сверхпопулярного шоу «Пацаны», созданного Эриком Крипке.

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Сюжет спин-оффа рассказывает о группе студентов университета для юных супергероев Гудолкин, которым заправляет корпорация Vought. На протяжении первого сезона они активно испытывали свои физические способности и моральные принципы. Детали сюжета продолжения не раскрываются.

К своим ролям вернутся все прежние актеры, кроме Чэнса Пердомо, который играл главного героя, но 29 марта трагически погиб, разбившись на мотоцикле. Второй сезон выйдет в 2025 году, за год до премьеры финального сезона «Пацанов».

Майкл Манн рассчитывает начать съемки сиквела своего культового боевика «Схватка» уже до конца 2024 года.

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