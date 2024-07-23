Триллер с Николь Кидман и Антонио Бандерасом покажут в России

Эротический триллер с Николь Кидман "Плохая девочка", она же "Малышка" (в оригинале - Babygirl) режиссера Халины Рейн впервые будет показан на Венецианском кинофестивале. В рамках конкурсной программы там состоится мировая премьера картины - 30 августа.

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Затем, 10 сентября, пройдет североамериканская премьера фильма на кинофестивале в Торонто. После чего фильм привезут в Россию.

В США релиз фильма состоится на Рождество. А в России - уже в январе. В ролях Антонио Бандерас, Харрис Дикенсон, Жан Рено... Фильм расскажет о романе бизнес-леди со своим стажером.