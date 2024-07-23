Шоу «Все совпадения случайны» покажут на фестивале в Венеции

Организаторы Венецианского кинофестиваля объявили участников грядущего ивента. Одним из них в этом году станет мини-сериал «Все совпадения случайны» — его покажут вне конкурсной программы.

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Новый проект Альфонсо Куарона («Гарри Поттер и Узник Азкабана», «Гравитация») расскажет историю известной тележурналистки, которая читает роман и постепенно узнаёт в главной героине себя. Чем дальше идёт повествование книги, тем быстрее раскрываются её личные тайны. Главную роль в проекте исполнила Кейт Бланшетт («Властелин колец»). Премьера шоу состоится 11 октября в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

81-й Венецианский кинофестиваль пройдёт с 28 августа по 7 сентября. Фильмом открытия станет «Битлджус 2» Тима Бёртона, а на фестивале среди прочего наградят актрису Сигурни Уивер («Чужой») и режиссёра Питера Уира («Шоу Трумана») за вклад в кинематограф.