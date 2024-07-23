Red Pepper Film анонсировала «первый большой» сериал в онлайн-кинотеатре

Компания Red Pepper Film из Екатеринбурга анонсировала выпуск «первого большого» сериала на стриминге Okko: в восьмисерийном полотне от режиссера Ивана Соснина снялись первые лица современного российского кино.

В качестве исполнителей главных ролей заявлены Ярослав Могильников, Юрий Колокольников, Александр Яценко, Кирилл Кяро, Игорь Грабузов, Антон Кузнецов, Юлия Снигирь. Кроме того, в трейлере мелькнул Алексей Серебренников и другие артисты. Фильм снят компанией «Норм Продакшн».

«Восемь серий снятые в восьми городах страны, рассказывающие о скромном мальчике Юге, который отправляется в большое путешествие в поисках отца», – пишут создатели.



Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что в Екатеринбурге для кино ищут массовку и фактурного старика.