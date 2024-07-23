Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс сыграют в триллере «Умри, любовь моя»

Как сообщают журналисты издания Deadline, Роберт Паттинсон («Сумерки») и Дженнифер Лоуренс («Голодные игры») сыграют главные роли в триллере «Умри, любовь моя» (Die, My Love). Режиссёром картины выступила Линн Рэмси, ранее поставившая «Тебя никогда здесь не было» и «Что-то не так с Кевином».

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Действия картины развернутся в неизвестной отдалённой сельской местности. Лента расскажет о матери, которая изо всех сил пытается сохранить рассудок, борясь с психозом. Продюсерами триллера выступили Мартин Скорсезе, Андреа Колдервуд Джастин Чиаррокки и Дженнифер Лоуренс.

Сценарий к фильму «Умри, любовь моя» написала Линн Рэмси в соавторстве с Эндой Уолш. Помощь в производстве оказывает кинокомпания Black Label Media.

Сроки и дата выхода «Умри, любовь моя» пока не раскрываются.