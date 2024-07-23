В Петербурге снимают фильм о дрифте на «Жигулях»

В Петербурге стартовали съемки полнометражного фильма с рабочим названием "Жига". Премьера картины намечена на весну 2025 года.

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Это история о 19-летнем юноше, который решился участвовать в автомобильной гонке вместе с популярным блогером. В качестве транспорта главный герой решил взять принадлежащий деду автомобиль "Жигули". Драма в том, что юноше предлагают сжечь машину деда в финале, но в какой-то момент молодой человек проникается семейной реликвией.

Главную роль в картине играет Валентин Анциферов, известный по "Черной весне". Его партнерами по съемочной площадке стали Ярослав Могильников ("Слово пацана: Кровь на асфальте"), Сергей Шакуров ("Свой среди чужих, чужой среди своих", "Экипаж"), Софья Аржаных ("Шпион", "Цикады"), Андрей Соколов ("Вампиры средней полосы", "Аманат") и Павел Чинарёв ("Зверобой", "И снова здравствуйте!"). Режиссер фильма - Наталия Ахметова-Калёнова, она же выступает в качестве продюсера ленты.