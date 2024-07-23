Умер знаменитый польский певец и актер Ежи Артыш

Ушел из жизни Ежи Артыш, польский певец (баритон), актер, педагог, профессор. Артыш долгие годы был солистом Большого театра в Варшаве и Варшавской камерной оперы, преподавателем Варшавской музыкальной академии. Как передает сегодня PWM, исполнителя не стало на 94-м году жизни. Причина смерти не называется

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Артыш начал свое музыкальное образование с обучения игре на скрипке. Обучался вокалу в Государственной высшей музыкальной школе в Варшаве, которую окончил с отличием в 1959-м. В 1958 году, еще будучи студентом, Артыш дебютировал в Лодзинской опере, с которой сотрудничал после до 1963-го. Далее певец совершенствовал свои вокальные данные в Милане.

В 1964 году артист влился в труппу варшавского Большого театр, где исполнял ведущие партии. Артыш - лауреат вокальных конкурсов в Москве (1957 год), Тулузе (1959), Женеве (1960).

В 1990-1994 годах певец был художественным руководителем Оперной школы Барселоны. Зарекомендовал себя как член жюри международных вокальных конкурсов. Был лауреатом ряда наград и премий, включая премию Союза польских композиторов - "за выдающиеся достижения в области исполнения и популяризации польской современной вокальной музыки".