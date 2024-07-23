Драма «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью выйдет 31 октября

Кинокомпания «Вольга» опубликовала дублированный трейлер драматической ленты «Время жить» с Эндрю Гарфилдом («По соображениям совести») и Флоренс Пью («Оппенгеймер»). Также из ролика стало известно, что премьера фильма в кинотеатрах России состоится 31 октября.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале «Вольгá». Права на видео принадлежат A24.

«Время жить» — новая картина режиссёра Джона Краули, постановщика «Бруклина» и «Щегла». Ленту описывают как произведение с нелинейным сюжетом, главными героями которого выступят многообещающий шеф-повар и недавно разведённая женщина. Между ними вспыхнут отношения, которые станут настоящим испытанием для обоих персонажей.

Ещё в актёрский состав вошли Ифа Хайндс, Адам Джеймс, Марама Корлетт, Грэйс Молони, Никхил Пармар, Джанни Калькетти, Хизер Крэйни и другие.