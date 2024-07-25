«Джокера 2» назвали одним из самых смелых американских фильмов последних лет

По данным издания Deadline, фильм «Джокер 2» будет одним из самых смелых фильмов последних лет в американском кино.

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Журналисты также назвали ленту более мрачной и отличающейся от первой части. Впрочем, подобное о картине уже говорили.

«Джокер 2» — один из самых смелых фильмов последних лет в американском кино. Более мрачный и совершенно отличающийся от первого фильма.



«Джокер 2» продолжит историю комика Артура Флека, страдающего от психологических проблем. Главный герой выбирается из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харлин принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» пройдёт на Венецианском кинофестивале в сентябре, а выход в кинотеатрах состоится 4 октября 2024 года.