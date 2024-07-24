Названы самые популярные сериалы первой половины 2024 года

"Индекс Кинопоиск Pro" подвёл итоги первого полугодия 2024 года: по данным платформы, зрительский интерес к американским блокбастерам вернулся на уровень 2022 года, а самым популярным сериалом второе полугодие подряд остаётся "Слово пацана: Кровь на асфальте".

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В топ-20 сериалов за первую половину этого года вошли семь американских проектов, среди них: "Пацаны" с баллами индекса 2266, Fallout (2126 баллов) и "Сёгун" с результатом 1675 баллов индекса.

Доля интереса к американским сериалам в январе составляла 11,8% и в июне выросла до 27,8%. Такие высокие показатели последний раз были в 2022 году, когда американские студии и стриминги легально поставляли свои проекты в Россию. Из списка топ-20 сериалов этого полугодия легально можно посмотреть "Дом Дракона" и "Игру престолов".

Баллы индекса "Слова пацана" составляют 7761. Сериал вышел в ноябре и до сих пор вызывает зрительский интерес.

Однако новые российские проекты оказались менее востребованы: в декабре 2023 года доля российских сериалов в общем индексе достигла 60,75% и стала рекордной, но в январе 2024-го она уменьшилась до 46,8%, а в июне упала до 35,2%.