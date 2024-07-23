Опубликован трейлер второй части «Джокера»

Компания Warner Bros. Pictures представила трейлер долгожданного продолжения «Джокера».

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Синопсис киноленты следующий. Артур Флек ожидает суда в Аркхэме – ему предстоит понести наказание за свои преступления, совершенные в роли Джокера. В процессе противостояния своей второй личности Артур находит настоящую любовь.

Мировая премьера фильма запланирована на 4 октября 2024 года.

Роль возлюбленной Джокера исполнила Леди Гага. Компанию на экране главным героям составят Зази Битц, Кэтрин Кинер, Брендан Глисон, Стив Куган и другие актеры.

Ранее «Рамблер» показывал трейлер четвертого сезона сериала «Эмили в Париже».