Российская аудитория теряет интерес к турецким сериалам

В январе-июне 2024-го у россиян снизился интерес к российским сериалам, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования «Кинопоиск Pro». По итогам шести месяцев в сотню лучших попали лишь 35 отечественных проектов. Для сравнения: за аналогичный период 2023-го в топ-100 они занимали 42 позиции, а во втором полугодии 2023-го — 47.

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Согласно данным исследования, в целом интерес россиян к сериалам в первом полугодии достиг 304 406 баллов, что на 18% выше, чем год назад.

После рекорда в декабре 2023-го, когда доля сериалов российского производства в индексе общего интереса составляла 60,75%, их популярность начала падать. В январе 2024-го она была на уровне 46,8%, а в июне — 35,2%.

В двадцатке лучших падение менее значительное, отмечает издание. Восемь российских проектов в первом полугодии 2024-го против 10 за аналогичный период прошлого года. При этом первое место рейтинга удержал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Четыре из восьми отечественных проектов в первой двадцатке — новые сезоны ранее успешных франшиз («Универ», «Чикатило», «Склифосовский», «Трудные подростки»), а также ремейк турецкого сериала «Постучись в мою дверь в Москве».

Из всех проектов за первые шесть месяцев этого года премьерными были только пять, что ниже прошлогодних показателей. За первое и второе полугодия 2023-го состоялось семь и восемь премьер соответственно. По оценке «Кинопоиска Pro», рост числа выпущенных видеосервисами оригинальных проектов замедлился. Так, в первом полугодии 2024-го представлено 56 оригинальных проектов против 54 за тот же период 2023-го.

Летом 2023 года сезонный недостаток российских новинок аудитория компенсировала в том числе турецкими сериалами. В частности, «Зимородок» и «Великолепный век» даже вошли в топ-10 в январе-июне 2024-го.

Однако в июне текущего года доля турецких сериалов побила антирекорд и составила 5,6%. Это самый низкий показатель интереса россиян к турецкому контенту за всю историю наблюдений — с января 2021-го.

Дефицит российских и турецких сериалов в итоге заместили проекты из США и аниме. В топ-20 за первое полугодие 2024-го вошли сразу семь американских сериалов. Причем легально в России из них можно посмотреть только «Игру престолов» и ее спин-офф «Дом драконов».

Доля интереса россиян к американским проектам увеличилась с 11,8% в январе 2024-го до 27,8% в июне. Как говорится в исследовании, последний раз такие высокие показатели фиксировались в 2022 году. Тогда западный контент еще легально присутствовал на российском рынке.

Ранее онлайн-кинотеатр «Амедиатека» добавил первый эпизод второго сезона сериала «Дом Дракона». Приквел «Игры престолов» от американской компании HBO появился на площадке через неделю после мировой премьеры.