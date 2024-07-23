Почему третий сезон «Эйфории» все еще не вышел

Премьера второго сезона популярной молодежной драмы «Эйфория» состоялась в феврале 2022 года, а продолжения все нет и нет. Периодически появляется информации о производстве сериала, но она либо никак не подтверждается, либо опровергается. Как сообщает ScreenRant, причина постоянных отсрочек кроется в том числе в тяжелых взаимоотношениях между Зендеей и Сэмом Левинсоном.

© Кадр из сериала "Эйфория"

Слухи о конфликтах на съемочной площадке появились достаточно давно. Оказывается, распространялись они не просто так: дружба актрисы и режиссера окончательно расстроилась. А все потому что Левинсон тратил много сил и времени на «Идола», в то время как сценарий для третьего сезона простаивал. Зендея такой подход коллеги совершенно не оценила.

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Исполнительница главной роли также не хочет, чтобы главным исполнительным продюсером сезона была супруга режиссера. Если верить информации, распространяемой западными таблоидами, Зендею в этом вопросе поддерживают и другие коллеги.

Другие источники сообщают, что инициатором всех проблем, наоборот, является сама актриса: она, мол, слишком увлеклась съемками в громких проектах, поэтому пренебрегает работой над «Эйфорией».

В любом случае, как недавно стало известно, новый сезон начнут снимать в начале 2025 года. Фанатам только остается надеяться, что лед между Зендеей и Сэмом растаял, и их прошлые конфликты не повлияют на намеченные планы.

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