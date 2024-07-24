Названо число фильмов, которые показали на фестивале «Бессонница» под Калугой

Более 120 короткометражных анимационных фильмов от режиссеров из 35 стран, включая Великобританию, Францию, Иран и Китай, показали на международном конкурсе авторской анимации "Бессонница", который прошел с 18 по 22 июля в Калужской области. Гран-при фестиваля получила картина "Вороний человек" ливанского режиссера Йоханна Абдельнура, сообщили в пресс-службе фестиваля.

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"В этом году на конкурс было прислано более 1 600 работ. В конкурсе приняли участие режиссеры со всего мира: из Великобритании, Франции, Ирана, Венгрии, Эстонии, Ирландии, Аргентины, Китая и других стран", - рассказали в пресс-службе.



Жюри международного конкурса, куда вошли режиссеры анимации Татьяна Киселева, Анастасия Лисовец, Ашот Мефодин и Светлана Разгуляева, а также кинокритик Алексей Филиппов, отобрали 123 работы по ключевым номинациям.

Картина Марии Савенковой "Дождь-подросток" победила в национальном конкурсе. Призом за лучшую профессиональную работу отмечена "Архитектор А" (Корея), лучшей работой конкурса молодой анимации стала картина "Целиком" (Германия), награду за лучшую ненарративную или экспериментальную работу получил анимационный фильм "[S]" (Великобритания). Несколько наград забрали мультфильмы из Франции: лучшей работой для детской аудитории признали ленту "Фу!", приз за лучшую музыкальную работу получил фильм Let U Go (Франция), а специальный приз жюри вручило картине "Что-то вроде завещания".

Программный директор фестиваля Павел Шведов отметил, что на конкурсе показывают лучшие авторские анимационные фильмы со всего мира, однако особое внимание уделяется российской анимации.

"Анимационное кино помогает зрителям лучше понять самих себя и ощутить новый визуальный опыт. Удивительно, но мультфильмы - отличный камертон реальности, и награды этого года подтверждают этот тезис", - приводит пресс-служба слова Шведова.



О фестивале

"Бессонница" единственный в мире фестиваль анимационного кино, проходящий в большом формате open-air. Фестиваль строится вокруг независимого конкурса авторской анимации. Ежегодно жюри отбирает кино по категориям: Гран-при, "Профнастил" (лучшая профессиональная работа международного конкурса короткометражных анимационных фильмов), "Дебютория" (лучшая работа конкурса молодой анимации), "Эквилибристика" (лучшая ненарративная или экспериментальная работа), "Детские грезы", "Музыка Ночи" (лучшее музыкальное видео) и приз за лучший российский фильм в национальном конкурсе.