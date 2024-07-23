Элайджа Вуд посоветал четыре фильма для всей семьи

На этой неделе корреспондент издания Letterboxd пообщался с актёрами предстоящего фильма «Фантастическое приключение». В ходе разговора журналист попросил звёзд назвать четыре лучшие картины для всей семьи.

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Свой список также составил актёр Элайджа Вуд, исполнивший в «Фантастическом приключении» главную роль. В его подборку даже попал мультфильм «Суперсемейка» от Pixar.

Четыре фильма для всей семьи по версии Элайджи Вуда

«Балбесы» (1985 год) — режиссёр Ричард Доннер;

«Суперсемейка» (2004 год) — режиссёр Брэд Бёрд;

«Рождественская сказка Маппетов» (1992 год) — режиссёр Брайан Хенсон;

«Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971 год) — режиссёр Мэл Стюарт.

Премьера фильма в кинотеатрах России состоится 3 октября.