«Дэдпулу и Росомахе» предрекают рекордный старт для фильмов «18+»

Через пару дней состоится премьера фильма «Дэдпул 3». По мнению аналитиков, картина может заработать за первые выходные от $ 340 до $ 360 млн в мировом прокате — это будет рекорд для фильмов с рейтингом «18+».

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Что касается отечественного проката, то там лента тоже может поставить рекорд, принеся за первый уикенд от $ 160 млн до $ 170 млн. На данный момент звание самого кассового фильма с рейтингом «18+» носит «Джокер» с $ 1,074 млрд сборов.

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание – спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Лента «Дэдпул и Росомаха» выйдет в кинотеатрах России 29 июля.