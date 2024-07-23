Опубликован новый трейлер хоррора с Хантер Шафер

Компания NEON представила новый трейлер хоррора под названием «Кукушка».

© Кадр из фильма "Кукушка"

Синопсис киноленты следующий. 17-летняя девушка по имени Гретхен приезжает с семьей на курорт. Там главную героиню, к ее большому удивлению, ожидают не отдых и спокойствие, а самый настоящий кошмар.

Главные роли исполнили Хантер Шафер, Ян Блютхардт, Мартон Чокаш, Джессика Хенвик и Дэн Стивенс.

Мировая премьера фильма запланирована на 9 августа 2024 года.

Ранее «Рамблер» показывал трейлер второй части «Джокера».