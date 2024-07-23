Третий сезон сериала «Жизнь по вызову» стартует 1 сентября

Стриминговый сервис KION опубликовал тизер-трейлер третьего сезона сериала «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным в главной роли. Из ролика стало известно, что продолжение шоу начнёт выходить с 1 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале kionru. Права на видео принадлежат «Кинокомпании братьев Андреасян».

Шоу рассказывает об Александре Шмидте под псевдонимом Мэджик, который вернул себе эскорт-бизнес и превратил его в настоящую империю. Для этого ему пришлось обмануть олигарха Градова, поставив на кон жизнь своей дочери и проиграв. Теперь героем движет только жажда мести.

Также в актёрский состав проекта вошли Лиза Моряк («Онегин»), Виктория Маслова («Триггер»), Михаил Горевой («Непрощённый»), Янина Студилина («Сёстры»), Александр Яцко («Свинцовая Анна») и другие. Режиссёром выступил Сарик Андреасян («Защитники»).