Вышел трейлер «Дэдпула и Росомахи» с той самой озвучкой от Red Head Sound

Команда Red Head Sound опубликовала финальный трейлер фильма «Дэдпул и Росомаха» в русском дубляже с привычными для российских зрителей голосами. Так, к озвучке Дэдпула вернулся Пётр Гланц, а Росомаху вновь озвучил Александр Рахленко. Именно в этой озвучке лента появится в кинотеатрах России в августе — точную дату неофициальной премьеры в стране назовут позже.

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Видео доступно на YouTube-канале «Дмитрий Череватенко». Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание – спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Помимо Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, к своим ролям также вернутся Каран Сони, Морена Баккарин, Лесли Аггамс, Стефан Капичич и другие. Режиссёром выступил Шон Леви — постановщик «Живой стали», «Главного героя» и «Ночи в музее». Премьера ленты состоится уже 26 июля.