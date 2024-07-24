Натали Портман впервые снялась в сериале. Почему «Женщина в озере» — полный провал?

На Apple TV+ выходит «Женщина в озере», неонуарный детектив о расследовании реальных убийств, произошедших на востоке США полвека назад. Главную роль исполнила Натали Портман («Леон», «Звездные войны»), для которой это появление на телевизионном экране — дебютное. Впрочем, триумфа уровня «Джеки», разворачивающегося в то же время, культовой актрисе здесь достичь не удалось. Почему — рассказывает «Лента.ру».

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Балтимор, 1969 год. Еврейская община поднята на уши пропажей 11-летней Тесси. Не может найти покоя и домохозяйка Мэдди Шварц (Натали Портман), для которой розыски девочки превращаются в поиск самой себя, а обнаружение тела на берегу озера наталкивает на неожиданное решение о сепарации от состоятельного мужа. Путь этот приводит Мэдди буквально на «дно» — народное название чернокожего гетто, где она арендует скромное жилье. Но скоро ей предоставится возможность оттуда выкарабкаться — на пороге появится жадный до сенсаций журналист из The Baltimore Sun, и Мэдди вспомнит, что в юности тоже пыталась построить репортерскую карьеру.

А здесь для этого на руках все карты — особенно после того, как на интервью ей удается соблазнить только что задержанного убийцу Тесси.

Параллельной, куда более суровой дорогой двигается афроамериканка Клео (Мозес Ингрэм), работающая на двух работах, одна из которых включает в себя вращение в нечистых на руку кругах. Попытка заработать на лечение больного желтухой сына приводит ее к соучастию в преступлении и в конце концов (интриги из этого сериал не делает, показывая финал Клео в первую же минуту пилота) тоже ко дну, но уже буквальному. «Ты появилась под конец моей истории и превратила ее в свое начало», — с досадой в закадровом голосе обращается усопшая Клео к главной героине, которая впоследствии расследует ее смерть, найдет виновных и прославится.

Это, впрочем, далеко не единственный раз за сериал, когда судьбы Клео и Мэдди пересекутся. Вот еврейке, испачкавшейся в крови ягненка, срочно требуется новое платье — снимают его именно с Клео, подрабатывающей манекеном в витрине дорогого бутика. Вот чернокожий офицер полиции Платт (И’лан Ноэль) после безуспешных подкатов к Клео в клубе заходит к Мэдди на пиво, чтобы остаться на ночь в ее спальне. А вот сбежавший из психбольницы убийца Тесси оказывается на злополучном озере ровно в тот момент, когда в нем топят Клео — и истории переплетаются вновь.

Что же лежит в основе всех этих случайностей, которые будто бы и не случайны вовсе?

Вероятно, без этих мистических пересечений зрителю сразу же стала бы очевидна непреодолимая дистанция между двумя параллельными историями, разворачивающимися в одно время в одном городе. И Клео, и Мэдди хотят лучшей жизни, обе на этом пути сталкиваются с вопиющей несправедливостью жестокого патриархального мира, но на этом фактические сходства заканчиваются — и начинается гонка привилегий, которую шоураннеры, однако, не замечают.

Точнее, дежурные комментарии по поводу разницы положения героинь старательно расставлены по всему сериалу, но проблема кроется уже в игре ведущих актрис. В то время как Ингрэм изображает женщину стоическую и в чем-то даже хладнокровную, привыкшую к жести и дома, и на улицах, Портман экзальтированно разыгрывает духовный кризис домохозяйки, томящейся в окружении роскоши и до истерики ссорящейся с мужем из-за блюда для хлеба.

Следующие затем уход из семьи, переезд в гетто, роман с черным офицером полиции при полной уверенности в том, что она пробует «что-то новое», Мэдди не выставляют не кем иным, как пришедшим за яркими впечатлениями туристом-дауншифтером в мире беспросветной бедности.

Оттого проваливаются и любые попытки героизировать ее журналистское расследование (мол, до Мэдди за судьбой чернокожего Балтимора не следил ни один репортер!), предпринимаемое исключительно ради карьеры и заработка. Зрелище, словом, выходит искренне трагикомичным, нивелирующим любые попытки сопереживать главной героине.

Спорность иллюстрируемых в сериале идей утяжеляется еще и лобовым символизмом, к которому регулярно прибегает режиссер Альма Харель (фильм «Милый мальчик» о трудном детстве скандального актера Шайи ЛаБафа по его же сценарию) во флешбэках и снах героинь. Один из таких снов занимает целый (чрезвычайно, отметим, стильный, в своей избыточности напоминающий «Маму!» Даррена Аронофски) эпизод, который для сюжета оказывается, однако, зрелищем совершенно необязательным. Не помогают и многострочные названия серий, напоминающие цитаты в нью-эйдж пабликах о смысле и правилах жизни («Невинность уходит, когда встречаешь жестокость. Сперва в других, затем — в себе»), и претенциозный, мучительнейший закадровый монолог усопшей жертвы, адресованный героине-расследовательнице.

Общество априори недолюбливает журналистов, за деятельностью которых закрепилось звание второй древнейшей профессии. Расследователи, лезущие с длинными палками в глубокие омуты, в общественном сознании окажутся виновны в любых бедах, которые затем валятся на их головы. Но даже с таким несправедливым базисом кинематографу не раз умудрялось рассказывать захватывающие истории о работниках пера. Из последних наиболее успешным примером стал сериал «Полиция Токио», также посвященный познающему себя через детективную историю и трудности культурного перевода журналисту, оказавшемуся вне привычной среды обитания.

Оригинальное название: Lady In the Lake;

Шоураннер: Альма Харель;

Жанр: драма, детектив;

Трансляция: Apple TV+;

Длительность: 7 серий по часу;

В главных ролях: Натали Портман, Мозес Ингрэм, И’лан Ноэль, Бретт Гельман, Байрон Бауэрс, Ноа Джуп, Джозиа Кросс.

«Женщина в озере» была бы крайне комплиментарной историей для репортерши, ставшей прообразом главной героини. Только вот в действительности истории гибели 11-летней девочки, журналистки The Baltimore Sun и расправы над взрослой афроамериканкой никогда не пересекались. А искусственность их межевания создателям не удается скрыть ни стильной съемкой, ни мистическими намеками, ни дорогостоящей профессиональной актрисой в кадре.

Сериал «Женщина в озере» (Lady In the Lake) выходит на Apple TV+