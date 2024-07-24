Каких сериалов и актеров не хватает российскому зрителю

В последние годы наблюдается качественный скачок в создании сериального контента для телевидения и онлайн-кинотеатров. Такое мнение в беседе с "Российской газетой" высказал директор по маркетингу МТС Live Андрей Алексеев.

© Российская Газета

По его мнению, раньше все сериалы имели некие шаблонные, даже несколько стереотипные сценарии, сейчас от этого стараются отойти. Появляется больше авторских сюжетов, уходят стандартные герои, появляются новые типажные актеры и характеры.

"Ну и, конечно же, поскольку я не только зритель, но и маркетолог, то не могу не сказать, что это открывает новые возможности взаимодействия со зрителем и интеграции бренда, например, с помощью искусственного интеллекта", - отмечает эксперт.



На достаточно высоком уровне сейчас снимается кино и для большого экрана.

"И в плане сюжетов, и в плане уровня продакшна. Не всегда этому соответствует уровень игры актеров, но я четко разделяю, где актер играет ради коммерческой составляющей, а где действительно ради творчества и самовыражения", - говорит Алексеев.



В то же время он считает, что сейчас явно не хватает детского и семейного контента, причем, именно авторского, а не подражания западным франшизам.

"У нас достаточно богатое наследие и отличные возможности по его экранизации: стихи Сергея Михалкова, Корнея Чуковского, русские народные сказки, и т. д. На мой взгляд, если это положить в основу тех же сериалов и мультфильмов, это может быть очень интересно. Уже видны первые шаги в этом направлении и в анимации, и в больших франшизах, например, "Последний богатырь", но как мне кажется, такого контента могло бы быть сильно больше", - говорит Алексеев.



А вот от уныния и безысходности на экранах надо избавляться, добавляет он.

"Серости вокруг достаточно много и без дополнительных стимуляторов в виде подобного рода контента. Хочется больше позитива, фильмов и сериалов, от которых заряжаешься энергией и которые заставляют тебя подумать не о том, насколько все тленно и грустно, а о том, что преодолеть можно все и впереди солнце и новый день", - уверен Андрей Алексеев.



И, безусловно, нужно больше патриотического контента, основанного на истории нашей страны.

"Грустно, что в какой-то момент мы перестали уделять этому пристальное внимание, и кажется, что с каждым новым поколением мы знаем про Россию и ее великое прошлое и настоящее все меньше и меньше", - отмечает эксперт.



Авторское кино, по его мнению, должно развиваться, но с этим форматом нужно серьезно работать.

Сейчас он слишком размыт и его достаточно сложно отнести к чему-то отдельному.

"В коммерческом сериальном контенте можно достаточно часто встретить жанровые приемы из так называемого авторского кино", - добавляет Алексеев.



При этом он уверен, что многие изначально провальные коммерческие кинопроекты спасают своей игрой только хорошие актёры.

"Сегодня на наших экранах не хватает таких актёров, которые способны не просто озвучить выученный текст на камеру и показать те эмоции, на которые способен, но и тех, кто способен стать воплощением персонажа, которого он играет и проживать каждый его вдох так, чтобы зрители по ту сторону экрана это видели и верили в это", - добавил эксперт.



Среди актеров, которым удаётся наиболее гармонично вживаться в роли и передавать эмоции своих пкрсонажей, а также к которым наиболее благосклонно настроены зрители, можно назвать Владимира Машкова, Ирину Пегову, Олега Меньшикова, Ольгу Будину, Антона Макарского, Константина Хабенского, Сергея Безрукова, Светлану Ходченкову и др.