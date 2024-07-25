Опубликован рейтинг самых популярных фильмов у жителей Новосибирска

В Новосибирске наблюдается заметный рост интереса к просмотру видеоконтента, в частности фильмов и сериалов. Согласно данным онлайн-кинотеатра KION, время просмотра этого контента в сибирском регионе увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

© кадр из фильма

Эту тенденцию подтверждают и результаты совместного исследования МегаФона и START. За первое полугодие текущего года общее время, затраченное зрителями на онлайн-просмотр фильмов и сериалов, выросло на 45% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Наибольший интерес к онлайн-кинотеатрам проявляют россияне в возрасте 35-44 лет, при этом основную аудиторию стриминговых платформ составляют мужчины.

Отмечается, что жители Новосибирска отдают предпочтение турецким фильмам и сериалам, детско-семейному контенту и комедиям. В то же время в целом по России растет популярность отечественных кинопроектов.

В ТОП-5 самых популярных проектов у новосибирцев вошли:

1. «Успешный» (Россия, 18+) — саркастическая комедия с Владимиром Сычевым, Ольгой Медынич и Артёмом Сучковым;

2. «Сергий против нечисти» (Россия, 18+) — уникальная франшиза приключения борца с тёмными силами с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях;

3. «Белый список» (Россия, 18+) — психологический триллер с Алексеем Серебряковым и Владимиром Аверьяновым;

4. Обаятельная комедия «Чебурашка» (Россия, 6+);

5. Турецкая мелодрама «Ветреный» (Турция, 16+).