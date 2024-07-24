Хью Джекман хотел бы сыграть с Томом Холландом в проекте с Росомахой и Человеком-пауком

Возвращение Хью Джекмана в роли Росомахи, похоже, развязало руки актёру, который не играл своего самого известного персонажа с 2017 года.

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Во время свежего интервью Джекман рассказал, что хотел бы увидеть на одном экране Росомаху и Человека-паука в исполнении Тома Холланда. Актёр пошутил, что Холланд молод, поэтому над ним можно было бы «поиздеваться».

Да, это было бы здорово. Он, кстати, молод. Мы могли бы накинуться на него и как следует поиздеваться.



А пока актёр высказывает желания о различных кроссоверах, зрители ждут премьеру фильма «Дэдпул 3» или «Дэдпул и Росомаха». Она состоится уже 26 июля в кинотеатрах по всему миру, кроме России. До страны картина наверняка доберётся, но в виде неофициального показа.