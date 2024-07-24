Почти все критики в восторге от «Дэдпула 3»

Вчера появились первые восторженные отзывы посмотревших фильм «Дэдпул 3» — впечатления получились отличными. Картина, как и ожидалось, понравилась каждому. Теперь же вышли полноценные рецензии от кинокритиков.

© Кадр из фильма «Дэдпул 2»

На сайте Rotten Tomatoes у ленты 79% свежести на основе 131 рецензии. Большая часть критиков осталась от нового блокбастера Marvel Studios в восторге. Среди плюсов выделяют отличный актёрский состав, отмечая удачное взаимодействие Хью Джекмана и Райана Рейнольдса, а также качественный юмор и приятные камео.

Несмотря на восторженные отзывы, есть и более сдержанные. К недостаткам ленты приписывают плохой юмор и «разочаровывающий сюжет. Таких мнений меньшинство, однако они есть.

По мнению журналиста Collider, «Дэдпул 3» даёт зрителям столько адреналина, которого как раз не хватало последним проектам Marvel Studios. В этом плане картина явно выигрывает.

Возможно, Дэдпул и не стал Иисусом из Marvel, но фильм «Дэдпул 3» — это та порция адреналина, в которой уже некоторое время нуждается киновселенная. Картина банально напоминает, каким забавным и захватывающим может быть этот мир, когда в нём просто весело проводят время.



Критик из FandomWire похвалил Райана Рейнольдса за то, что он любит Дэдпула, поэтому старается выжать из персонажа максимум.

Рейнольдс демонстрирует истинное понимание безумного образа Дэдпула. На протяжении трёх фильмов он довёл до совершенства сочетание вульгарной комедии, беспричинного насилия и удивительного количества эмоций.



Автор Empire подчеркнул, что количество сюрпризов заставит фанатов «кричать и подбрасывать в воздух попкорн».

От камео до пасхальных яиц на заднем плане и долгожданных сюжетных твистов — это неустанный натиск сюрпризов, призванных заставить зрителей кричать и подбрасывать в воздух попкорн.



Критику из издания Screen Zealots картина, к примеру, не понравилась. Журналистка отметила, что фанатам комиксов лента придётся по душе и у них «потекут слюнки», однако в целом картина «раздражающе скромная и крайне разочаровывающая».

У любителей комиксов потекут слюнки при виде камео и занимательных сцен драк, но в целом это раздражающе скромный, несмешной и крайне разочаровывающий фильм.



Коллегу из Screen Zealots поддержал журналист The Hollywood Reporter. По его мнению, в фильме нет смешного юмора, а сюжет сам по себе «бессистемный». Из-за этого фильм выглядит провальным.

Для основной аудитории шуток будет достаточно, даже если остальные из нас будут испытывать неловкость. Картина плещет небрежно поставленным действием с бессистемным сюжетом, а юмор настолько плохой, что фильм сам себе делает хуже.



Мировая премьера картины состоится 26 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.