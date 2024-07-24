Российский мультфильм «Формула воды» покажут на большом экране в октябре

Премьера полнометражного российского анимационного фильма "Формула воды", рассказывающего о будущем и проблеме нехватки воды, состоится 3 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".

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"Киностудия "Союзмультфильм", студия Magic Factory, онлайн-кинотеатр Okko и компания "Атмосфера кино" представили при поддержке Фонда кино и генерального партнера - Сбера полнометражный анимационный фильм "Формула воды". Партнерами проекта также выступают медиахолдинг МАЕР и маркетплейс Ozon. Премьера картины в кинотеатрах состоится 3 октября", - говорится в сообщении.



В создании ленты приняли участие такие звезды кино и шоу-бизнеса, как Niletto, Юлия Гаврилина, Сергей Гармаш, Александр Олешко, Борис Смолкин, Эвелина Бледанс, DJ Грув.

Сюжет рассказывает о девочке Дане, живущей на одном из островов планеты-океана среди мутантов. Героиня становится целью пиратов-головорезов, которые считают ее ключом к легендарному сокровищу - источнику питьевой воды. Спасаясь от пиратов, Дана знакомится с труппой бродячих артистов. Им предстоит пережить яркие и опасные приключения, стать настоящими друзьями и разгадать тайну сокровища.

"Это совершенно новаторский проект, для которого разработана масштабная мультвселенная, по сути, целая планета со своими жителями и историей. Помимо этого, "Формула воды" - это красивый фильм-метафора о победе дружбы, любви, творчества и самой жизни, которую олицетворяет в этом фильме пресная вода", - отметила председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.



Кроме приключенческой составляющей, лента также затрагивает актуальную для всего мира экологическую проблематику.