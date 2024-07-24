Мэтт Ривз раскрыл название своей вселенной с Бэтменом в исполнении Роберта Паттинсона

Режиссёр «Бэтмена» 2022 года с Робертом Паттинсоном в главной роли Мэтт Ривз и продюсер Дилан Кларк раскрыли название вселенной, в которой происходит действие фильма. Её окрестили так — «Эпическая криминальная сага о Бэтмене».

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Помимо ленты 2022 года, в работе находится её сиквел и сериал «Пингвин», который, кстати, выйдет 19 сентября и расскажет про криминального авторитета Пингвина в исполнении Колина Фаррелла.

Особенность «Пингвина» в том, что, по словам Кларка, Фарреллу очень хотелось углубиться в аспекты жизни Пингвина, которые мы, зрители, не увидели в «Бэтмене»: от воспоминаний о детстве до нынешних отношений со своей психически неуравновешенной матерью.

Создательница шоу «Пингвин» Лорен Лефранк отметила, что её проект выступит мостиком между первой и второй частями «Бэтмена». При этом про появление Тёмного рыцаря в своём шоу Лефранк умолчала.

Мы — мост между двумя фильмами. Мы плавно переходим практически сразу ко второму фильму, который запланировал Мэтт.



У сиквела «Бэтмена» тоже есть дата выхода — 2 октября 2026 года. В работе также находится триквел.