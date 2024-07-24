Трейлер фильма о Черенкове могут показать на матче «Спартака»

Авторы фильма о бывшем капитане московского "Спартака" Федоре Черенкове "Федя. Народный футболист" обсуждают возможность показа трейлера кинокартины перед началом матча первого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России со столичным "Динамо". Об этом ТАСС рассказал режиссер фильма Николай Акелькин.

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25 июля Черенкову исполнилось бы 65 лет. Премьера фильма состоится 31 октября. Матч между "Спартаком" и "Динамо" пройдет 31 июля на "Лукойл-Арене" и начнется в 18:30 мск.

"Надвигается день рождения Федора Федоровича, думаю, что "Спартак" как-то отметит совместно с болельщиками, как и мы, - сказал Акелькин. - "Спартак" - наш партнер, мы обсуждаем возможность перед началом матча 31 июля с "Динамо", это ближайшая игра после юбилея, сделать презентацию трейлера на стадионе для болельщиков. Поэтому кому интересно - еще дополнительный повод сходить на шикарный матч "Спартак" - "Динамо".



Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.