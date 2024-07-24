Комедию «Особенности национальной больницы» покажут на кинофестивале в Выборге
Новую российскую кинокомедию «Особенности национальной больницы» впервые покажут на кинофестивале «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 9 по 15 августа, сообщает газета «Культура».
Трейлер нового фильма уже появился в Сети. Лента снята по сценарию Александра Рогожкина, автора сценария и режиссера «Особенностей национальной охоты» и «Особенностей национальной рыбалки».
В ней снялись Виктор Бычков, Ольга Смирнова, Виктория Исакова, Аркадий Укупник и другие. Режиссер новой комедии – Станислав Светлов. На экраны кинотеатров она выйдет 3 октября.
Ранее в России начались съемки комедии «Братья» с Киркоровым и Дороховым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».