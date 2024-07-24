«Схватка» – о чем будет новый фильм из Индии

Завтра, 25 июля, в российском прокате стартует боевик "Схватка". Мы с ним ознакомились заранее и в этом тексте расскажем, что собой представляет "индийский Джон Уик в поезде", как его окрестили пользователи Сети после публикации первого трейлера.

© Российская Газета

В центре сюжета - боец Сил национальной безопасности по имени Амрит. В свободное от службы время он отправляется на поезде за своей возлюбленной, которую отец - очень влиятельный бизнесмен - хочет выдать замуж за другого. Изначально неплохой сеттинг для ромкома быстро сворачивается, когда на поезд нападает банда преступников и устраивает пассажирам Hotline Miami при помощи ножей, мачете, молотков, топориков и прочих колюще-режущих.

Богатого и достопочтенного вышеобозначенного джентльмена (почему-то следовавшего в обычном плацкарте) берут в заложники, и протагонисту приходится спасать родителя своей избранницы из лап злодеев.

Дальше лучше вопросов сценарию не задавать - он почти полностью состоит из смысловых огрехов и логических нестыковок. Но не за закрученными же интригами, в конце концов, следят в такого рода проектах. Что там по постановке боевых сцен?

А там все не очень хорошо. Даже лучше ее, пожалуй, охарактеризует ставшая мемной фраза: "Не отлично, но и не ужасно".

Во-первых, в самих поединках мало чего-то изобретательного и интересного. Во-вторых, однозначно усугубляет ситуацию и невозможность сменить антураж и декорации. Казалось бы - при выбранной тематике и с учетом национальных особенностей сама собой напрашивается классическая дуэль на крыше несущегося экспресса. Но ее нет - как можно было упустить такую возможность? У Тома Круза же нет монополии в этой области.

Все столкновения происходят в узких пространствах. Во втором "Тайлере Рейке" был эпизод в поезде, почти полностью снятый одним длиннющим дублем. И там оператор был полноценным участником команды каскадеров, что позитивно играло на погружение, зритель через объектив камеры при такой близкой съемке мог почувствовать себя участником событий.

В "Схватке" используется рваный монтаж в духе трилогии "Борна", но при выбранных композициях кадра аудитории предоставляется лишь роль стороннего наблюдателя.

Один раз, правда, меняются условия, когда протагонист гасит свет и играет со своими оппонентами в Splinter Cell, но из-за кромешной темноты в кадре тяжело усмотреть какую-то новизну или свежие идеи.

Выбранная цветовая палитра и общая тональность - еще один недостаток картины. Стахелски и Литч в своих работах часто разделяют противоборствующие на экране силы четким контрастом, а в индийском железнодорожном составе периодически все оттенки сливаются в одно неразборчивое визуальное месиво, в котором не всегда понятно, кто против кого куда воюет.

В ленте в целом крайне сложно выделить какие-то яркие запоминающиеся моменты. За все время главный герой проведет всего три фаталити, в одном из которых при сильном желании можно даже разглядеть условный оммаж к "Призрачному гонщику". Присутствует обязательная для жанра драка с местным "Халком", словно дурная шутка повторенная несколько раз.

Пожалуй, самый знаковый фрагмент - это кратковременное вхождение спецназовца в рейдж мод с последующим устранением супостатов в стиле Дум слеера с читом на бессмертие под характерный саундтрек.

Стоит здесь отдельно отметить, что команда, занятая музыкальным оформлением, выполнила свою часть на "отлично". Композиторы вспомнили об уже не особо популярном жанре дабстеп, перемешали его с агрессивными гитарными запилами и навалили сверху этнических напевов - результат получился шикарным. Звучит "Схватка" намного лучше, чем выглядит.

Еще к плюсам можно отнести хронометраж. Всего полтора часа - идеальный тайминг для подобного действа.

И перед тем, как перейти к выводам, надо еще пару слов уделить антагонисту. "Чем успешнее злодей, тем успешнее фильм", - фразу, которую предписывают Альфреду Хичкоку, авторы проекта, судя по всему, не слышали, так как главгад получился максимально никудышным. Он, очевидно, пытается попасть в типаж Вааса Монтенегро, но гримасничает и переигрывает так сильно, что в итоге "сваливается" в Тайку Вайтити из диснеевского "Главного героя". В этом плане несколько жаль Александра Гаврилина - штатный голос марвеловского Локи почем зря надрывается на его озвучке. Дубляж на русский язык, кстати, получился очень качественным.

Подводя черту, нельзя снова не вернуться к обозначенному во вступлении сравнению с похождениями героя Киану Ривза. Уж слишком кардинально цыганский киллер Баба Яга за последние 10 лет целиком перезагрузил всю концепцию экшн-муви, по сути, сформировав целый поджанр.

К нему можно отнести "корейского Джона Уика" ("Картер"), "мумбайского Джона Уика" ("Манкимэн"), "почти токийского Джона Уика" ("Кейт") и целую плеяду "Джонов Уиков в юбке" ("Взрывная блондинка", "Красотка на взводе", "Пороховой коктейль"). В памяти они остались, скорее всего, только у поклонников подобных полотен вроде вашего покорного слуги, а для массовой аудитории остались незамеченными.

При таких раскладах мало кто вспомнит, что оригинальная лента про "Дитя Беларуси" во многом черпала вдохновение у совершено шедеврального индонезийского "Рейда". Поэтому "Схватка" вполне могла бы стать классным своеобразным возвращением к истокам - обратно в Азию.

Вместо этого фильм получился каким-то слишком прилизано-западным, совсем без восточного колорита и какой-то своей азиатской безуминки. После великолепного "Рядом ревет революция", у которого получилось достичь мирового успеха без оговорок и нюансов, "Схватка" смотрится блекло.

Ну не хватает у вашего главного действующего лица харизмы Стивена Сигала из "В осаде 2" - отсыпьте вы ему своих приколов, завязанных на йоге, карри или танцах - все же поживей будет выглядеть, сломает шаблон и заиграет новыми красками.

А так - в сухом остатке мы получаем унылые разборки смуглых чернобровых и темноглазых мужчин, тренд на которых в массовой культуре задал еще в прошлом десятилетии "Великолепный век". Разве что только его фанатам возможно рекомендовать "Схватку" к просмотру, остальным можно смело проходить мимо.

Оценка: 1,5 из 5.