Вышел первый трейлер брутального вестерна «Чаща» с Питером Динклэйджем

У брутального вестерна "Чаща" появились первый трейлер и дата релиза - 6 сентября. Пока всё выглядит (как и ожидалось) просто отлично.

© Кадр из трейлера «Чащи»

Осевые звезды ленты - Питер Динклэйдж (Тирион из "Игры престолов", 18+) и Джульетт Льюис ("От заката до рассвета", 18+; "Прирожденные убийцы", 18+; "Шершни", 18+). Также в касте Арлисс Ховард, Нед Деннехи, Эсме Крид-Майлс, Гбенга Акиннагбе, Мэйкон Блэр.

Постановщик - Эллиотт Лестер, с начала нулевых снимавший клипы (это чувствуется по любовно выстроенной картинке) для Хилари Дафф, Джессики Симпсон, Селены Гомес.

Фильм - через тернии все-таки добравшаяся до нас экранизация романа важного жанрового автора Джо Лансдэйла.