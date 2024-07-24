В Заполярье на фестивале искусств «‎Табуретка» снимут документальный фильм о снах

Один из самых популярных фестивалей в Мурманской области "Табуретка" пройдет в восьмой раз в начале августа, его темой в 2024 году станут сны. В ходе фестиваля жители города вместе с режиссером Антуаном Каттином снимут документальный фильм "Что вам снится?", сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

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"Тема фестиваля этого года - сны. Под руководством известного швейцарского режиссера-документалиста Антуана Каттина совместно с жителями Мончегорска будет снят документальный фильм "Что вам снится?", который станет коллективным портретом города через разговор о снах. Также в городском парке состоится фотовыставка "Консервированные сны", а на самой фестивальной площадке мончегорцы с помощью клея, картона, красок и фантазии вместе с петербургскими художницами создадут фантастические маски и превратятся в персонажей из мира снов", - сказали организаторы.



В разные годы в Мончегорск на "Табуретку" приезжали Наталья Варлей, Михаил Полицеймако, Андрей Соколов, Андрей Носков, Сергей Селин и другие творческие личности. В 2024 году специальным гостем фестиваля станет актриса Елена Борщева, известная своими ролями в комедийных проектах и телешоу, включая "Камеди клаб". Также в программе театр оригинального жанра Bambola, recycle-спектакль "Все склеится!", для которого сами мончегорцы создадут необычных персонажей из вторсырья, мастер-класс "Как писать ужастики?" от писательницы Дарьи Бобылевой, тренинг по сторителлингу от авторов популярного подкаста "Базаров порезал палец" и многое другое.

"Впервые за всю историю фестиваля будет организован "Хор на весь двор", где под аккомпанемент профессиональных музыкантов запоет весь Мончегорск. Мончегорцы почтенного возраста смогут создать авторские арт-объекты, а юные горожане смогут продать свои поделки, книжки и игрушки на детской гаражной распродаже", - добавили организаторы.



Как создавался фестиваль

Как отметила учредитель фестиваля Марина Смирнова, табуретка - это символ начала творческой деятельности, в детстве практически у каждого была такая табуретка, с которой читались стихи или пелись песни.

"История "Табуретки" началась с идеи жительницы Мончегорска Оксаны Китаевой. Она предложила создать памятник в виде большой табуретки, где каждый сможет читать стихи и выступать перед публикой. В 2015 году мы открыли "Поэтическую табуретку" в центре городского парка Мончегорска, причем место для установки памятника было выбрано самими горожанами через голосование. Как мне кажется, это уникальный случай, когда сами горожане придумали и реализовали арт-объект в своем городе, который не только прижился и быстро стал местной достопримечательностью, но и глубоко "пустил корни" в виде фестиваля. За восемь лет он стал одним из самых популярных фестивалей на Кольском полуострове", - подчеркнула она.



В 2015 году в парке имени Бровцева была установлена трехметровая скульптура табуретки, став центром притяжения писателей, музыкантов, художников, артистов и гостей одноименного фестиваля. За восемь лет из небольшого культурного события "Табуретка" стала масштабным фестивалем искусств. В 2023 году его посетили более 5 тыс. человек. Организатор фестиваля искусств "Табуретка" - фонд "Живая классика", проект реализуется при поддержке компании "Норникель" и администрации Мончегорска.