На Московской международной неделе кино покажут три короткометражки о столице

Три короткометражных фильма о Москве покажут в даты Московской международной недели кино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Москино".

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Отмечается, что 27-28 июля на территории Киностудии Горького и трех кинотеатров "Москино Тула", "Москино Факел" и "Москино Спутник" состоится народный кастинг, в котором примут участие 400 человек, прошедших предварительный отбор. По итогам кастинга жюри отберет 15-20 человек, которые снимутся в короткометражных фильмах. Съемки кинолент пройдут с 29 июля по 5 августа.

С 20 по 25 июля "Москино" принимает заявки на участие в народном кастинге. Мероприятие проходит в рамках проекта "От идеи до премьеры", который направлен на то, чтобы познакомить москвичей с процессом кинопроизводства.

Организатором конкурса выступает "Москино", входящий в Московский кинокластер департамента культуры города Москвы.

Московский кинокластер - это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для отечественных и зарубежных кинопроизводителей, которые развивает правительство Москвы в рамках проекта "Москва - город кино". Он состоит из шести направлений: Кинопарк Москино, кинотеатры "Москино", Кинозавод МЕТМАШ, Киностудия Горького, Кинокомиссия и Киноплатформа Москино.