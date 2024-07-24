«Голливуд против Трампа»: Фильм «Ученик» назвали предвыборным оружием демократов

Каннская премьера фильма о молодом Трампе взволновала его штаб, сказала в эфире НСН Нина Ромодановская, а Давид Шнейдеров отметил, что Калифорния и Голливуд сейчас «демократические».

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Голливуд занял сторону демократов на фоне президентской гонки в США, заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров. Поэтому сторонники Дональда Трампа попытаются «притормозить» прокат фильма «Ученик», допустила главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская.

По данным СМИ, картина Али Аббаси «Ученик», рассказывающая о молодости миллиардера и экс-президента США Дональда Трампа, выйдет в российский прокат 24 октября. Премьера фильма состоялась в мае 2024 года на Каннском кинофестивале, при этом создатели картины пока не договорились о ее прокате в США. В предвыборном штабе Трампа грозили авторам «Ученика» судом за «вопиюще ложные утверждения». Шнейдеров считает, что дело здесь в «демократизации» Голливуда.

«Любое кино идеологически настроено, это кино сделано силами демократов, Калифорния и Голливуд сейчас "демократические", недаром Мерил Стрип и Алек Болдуин активно агитируют за демократов. В ситуации с преждевременной, но ожидаемой отставкой Байдена необходимо бросить все силы на поддержку Камалы Харрис. Это долгосрочная история, которая должна выйти ближе к выборам в поддержку Демократической партии против республиканцев. В Америке такие фильмы пользуются популярностью и зачастую вызывают скандалы, как, например, "Никсон" Оливера Стоуна или "Джон Ф. Кеннеди" того же Стоуна. Они очень умело используют Голливуд в плане предвыборной агитации», - сказал Шнейдеров.



Со своей стороны, Нина Ромодановская высказала мнение, что штаб Трампа будет «тормозить» прокат фильма, но даже в случае выхода на экраны тот не сильно помешает главному претенденту на пост президента США.

«Когда фильм показали на Каннском фестивале, предвыборный штаб Трампа это взволновало, и начали говорить про то, что фильм не выйдет в прокат в Америке. Я не знаю, какой должен быть ресурс, чтобы что-то не вышло в США, тем не менее, наверняка его будут "тормозить". Особенно в тех штатах, где у Трампа не очень сильные позиции. При этом я сильно сомневаюсь, что этот фильм сможет сильно навредить Трампу, особенно после недавней стрельбы», - сказала Ромодановская НСН.



Американский актер Алек Болдуин в 2017 году получил премию «Эмми» за пародию на Дональда Трампа в популярном шоу NBC «Saturday Night Live», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».